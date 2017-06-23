Прощай, школа! В Архангельской области начались выпускные вечера

Игорь Скубенко: «Нашему региону нужны молодые люди, которые готовы ставить перед собой самые неординарные и амбициозные цели»

Более пяти с половиной тысяч одиннадцатиклассников региона сделают первый шаг в большую жизнь, отсчёт которой начнётся с вручения аттестатов о среднем общем образовании.

Напомним, выпускные испытания для подавляющего большинства выпускников завершились 19 июня. Для ребят, которые по уважительным причинам пропустили экзамены основного периода ЕГЭ, организован дополнительный этап.

В преддверии выпускных вечеров к одиннадцатиклассникам Поморья обратился министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко:

«Уважаемые выпускники, в вашей жизни наступает день, который откроет дверь к бесконечному количеству дорог вашего будущего. Надеюсь, большинство из вас выберет путь, который позволит найти приложение своих сил и способностей на родине. Нашему региону нужны молодые люди, которые готовы ставить перед собой самые неординарные и амбициозные цели. Позвольте поздравить вас с окончанием школы! Несмотря на то, что экзамены у вас закончены, впереди ждёт самое главное испытание – испытание взрослой жизнью».

Министерство образования и науки Архангельской области