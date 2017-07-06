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Завтра в Поморье откроется фестиваль под открытым небом «Тайбола»

6 июля 14:20 Районы Общество Туризм

«Тайбола. Восход полярного солнца» начнется завтра, 7 июля, на просторном двинском острове Гривы близ села Кехта Холмогорского района.

Тридцать разнообразных тематических площадок и гостевой палаточный лагерь уже готовы принять участников и посетителей на три фестивальных дня.

В этом году организаторы ожидают многочисленную иностранную делегацию. 35 мастер-классов познакомят зрителей «Тайболы» с богатством отечественной народной культуры, в том числе, с традиционными ремеслами.

Кроме того, в программе мероприятия – театры, кинематограф, литературные, музыкальные, танцевальные проекты, арт-объекты, семейная площадка и многое другое.

Организаторы отмечают, что без финансовой и организационной поддержки областной власти фестиваль не был бы столь интересен и разнообразен. Напомним, «Тайбола» – один из победителей конкурса некоммерческих организаций на получение гранта губернатора Архангельской области.

Министерство культуры Архангельской области

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