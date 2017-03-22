На заседании региональной оперативной группы по координации действий по ледоходу и паводку были рассмотрены вопросы подготовки и проведения превентивных и противопаводковых мероприятий на территории муниципальных образований, подверженных подтоплению.

По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, в Поморье «зонами риска» традиционно являются поселения, расположенные по всему протяжению Северной Двины. Но и подготовка других муниципальных образований к предстоящему паводку находится на постоянном контроле ведомства.

На заседании опергруппы заслушали доклады представителей отделов ГО и ЧС администраций Плесецкого и Верхнетоемского районов.

Во время половодья в Плесецком районе ожидается временная изоляция 28 населенных пунктов, в Верхнетоемском – пяти. В районах ведется плановая подготовительная работа, созданы оперативные группы, сформированы запасы ГСМ, продовольствия, воды, медикаментов, обогрева и средств дезинфекции.

Руководитель Северного УГМС Сергей Пуканов обратил внимание, что недавнее обследование льда в Холмогорском районе выявило наличие осеннего затора у деревни Нижняя Паленьга. Сохраняется осенняя перемычка выше Брин-Наволока. На эти участки следует обратить внимание, поскольку осеннее скопление льда может осложнить прохождение ледохода.

В настоящее время проводится экспедиционное наземное обследование состояние льда на Северной Двине на участке от Котласа до Архангельска.

— В связи с ранним началом весенних процессов вскрытие льда ожидается на 5–10 дней раньше нормы, то есть 10–15 апреля. Неустойчивый характер погоды в апреле может вызвать замедление прохождения ледохода, – отметил Сергей Пуканов.

Официальный прогноз по вскрытию рек Северное УГМС представит 4 апреля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области