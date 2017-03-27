Правительство области поддержало субсидией авиарейс на Котлас и Сыктывкар

Министерство транспорта Архангельской области заключило договоры об организации регулярных межмуниципальных воздушных перевозок пассажиров и багажа с с авиакомпанией «Комиавиатранс».

Напомним, «Комиавиатранс» работает в Поморье с конца 2014 года и осуществляет авиаперевозки по маршруту Сыктывкар–Котлас–Архангельск.

В договоре закреплено предоставление авиакомпании субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.

— В соответствии с действующим законодательством правительство области регулирует стоимость авиабилетов на межмуниципальных маршрутах. Это повышает доступность воздушных перевозок для жителей. Недополученные доходы авиаперевозчиков, возникающие при этом, компенсируются из областного бюджета, – уточнил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области