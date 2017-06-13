Проекты изменений в федеральное законодательство о кадастре вынесены на публичное обсуждение

Минэкономразвития России подготовлены проекты федеральных законов о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Эти изменения касаются порядка применения кадастровой стоимости объекта недвижимости при ее пересчёте, в случае исправления ошибок в сведениях ЕГРН или оспаривания результатов определения кадастровой стоимости.

Так, для целей налогообложения физических лиц предусмотрено применение рыночной стоимости, установленной по итогам оспаривания результатов определения кадастровой стоимости, с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.

С документами можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время проводятся публичные обсуждения в отношении текста проектов. Замечания и предложения по их изменению могут быть направлены:

через портал всеми зарегистрированными на нём пользователями;



на почтовый адрес разработчика (1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3, Москва, 125993);



на электронный адрес разработчика (chupova@economy.gov.ru ).



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