Проекты изменений в федеральное законодательство о кадастре вынесены на публичное обсуждение

Минэкономразвития России подготовлены проекты федеральных законов о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Эти изменения касаются порядка применения кадастровой стоимости объекта недвижимости при ее пересчёте, в случае исправления ошибок в сведениях ЕГРН или оспаривания результатов определения кадастровой стоимости.
Так, для целей налогообложения физических лиц предусмотрено применение рыночной стоимости, установленной по итогам оспаривания результатов определения кадастровой стоимости, с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.
С документами можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время проводятся публичные обсуждения в отношении текста проектов. Замечания и предложения по их изменению могут быть направлены: