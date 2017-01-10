В 2016 году охотники Поморья добыли 280 волков

Это более чем втрое превышает показатель 2015 года, который составил 82 особи.

Отметим, для повышения заинтересованности охотников установлены выплаты за каждого добытого волка. Для этих целей из резервного фонда правительства области в прошлом году было выделено два с половиной миллиона рублей. Премирование охотников будет продолжено и в этом году.

Кроме того, в Поморье для охотников, добывших волка, законодательно закреплено преимущественное право на добычу лося (либо, по желанию, медведя или кабана).

Лидерами прошлого года по добыче волков стали Холмогорский (44), Вельский (27), Приморский (26), Пинежский (21) и Виноградовский (20) районы.

Напомним, на Пинежье в прошлом году была создана первая в области специализированная межведомственная бригада. Подобные структуры планируется организовать на всей территории региона.

Этот вопрос минлеспром прорабатывает совместно с УМВД России по Архангельской области и агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области