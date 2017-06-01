Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Капремонт жилья 2018: сохранить позитивную динамику

1 июня 15:20 Капремонт жилья

Местным властям рекомендовано активизировать работу по подготовке дефектных ведомостей многоквартирных домов.

Ход подготовки к организации и проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году стал одной из ключевых тем совещания при председателе правительства Архангельской области Алексее Алсуфьеве.

На 2018 год запланирован ремонт 925 домов

Напомним, что в соответствии с планом капитального ремонта на 2017–2019 годы необходимо провести более полутора тысяч работ на 925 многоквартирных домах. Общая стоимость их составит 3,6 миллиарда рублей.

Отметим, что в план на 2017 год включено 480 домов. Помимо основного перечня сформирован и резервный список, в который вошли 144 МКД.

Как отметил генеральный директор регионального фонда капремонта Александр Бараев, на сегодняшний день уже составлены сметы и объявлены аукционы на проведение работ в текущем году на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. На 35 многоквартирных домах работы уже завершены.

В мае 2017 года были заключены договоры на выполнение работ по замене лифтового оборудования, в соответствии с которыми будет проведена замена 305 лифтов в 81 жилом доме.  Стоимость заключенных договоров составила 602,7 миллиона рублей.

Нужно готовить дефектные ведомости

– Позитивную динамику необходимо сохранить и в следующем году, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Мы знаем, какие именно шероховатости ещё существуют в системе капитального ремонта. На сегодняшний день наиболее актуальная задача и для органов местного самоуправления, и для регионального оператора – совместными усилиями эти шероховатости ликвидировать и обеспечить максимально эффективную реализацию программы.

Так, председатель областного правительства обратил внимание на подготовку местными властями дефектных ведомостей.

Именно на основании этих документов фонд капремонта составляет сметы и проводит аукционы. Чем раньше будут представлены ведомости, тем быстрее будут проведены необходимые по закону процедуры и начаты работы.

Далеко не все муниципалитеты активно включились в эту деятельность. Причины называются разные, далеко не из них можно оценить как объективные.

Срок – до 1 августа

– Затягивать этот процесс нельзя, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Региональные власти готовы оказать методическую и организационную помощь в данном процессе, но многое зависит и от позиции местных властей.

По итогам совещания Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской рекомендовано до конца октября текущего года завершить аукционные процедуры по проведению плановых работ на 2018 год, а органам местного самоуправления предложено до 1 августа предоставить региональному оператору дефектные ведомости по домам, капитальный ремонт на которых запланирован на 2018 год.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

1 июня

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня

В Пинеж­ском райо­не лик­види­ро­ван пожар на зем­лях лес­ного фонда

1 июня

Кап­ремонт жилья 2018: сох­ранить позит­ив­ную динамику

1 июня

На твёр­дую «чет­вёрку»: депу­таты оце­нили итоги про­хож­де­ния ото­питель­ного периода

1 июня

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

1 июня

Погода вно­сит кор­ректи­вы: в Поморье про­длева­ют ото­питель­ный сезон

31 мая

Для обес­пече­ния вель­чан горя­чей водой модер­низи­ру­ют город­скую сис­тему теп­лос­наб­же­ния

31 мая

Более пяти мил­ли­ар­дов руб­лей вло­жено в 2016 году в раз­ви­тие энер­гети­ки Поморья

31 мая

Более 265 мил­ли­онов – на ремон­тные и стро­итель­ные рабо­ты в учрежде­ни­ях образо­ва­ния

31 мая

Акция «Выходи во двор играть» стар­ту­ет в День защиты детей

31 мая

Съезд глав МО – пло­щад­ка для диа­лога регио­наль­ной и муни­ципаль­ной властей

31 мая

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

30 мая

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая

Посев­ные рабо­ты – в пре­дель­но сжа­тые сроки

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

От Архан­гель­ска до Кар­по­гор не оста­лось плат­ных переправ

Похожие новости

1 июня Районы

Кап­ремонт жилья 2018: сох­ранить позит­ив­ную динамику

18 мая ЖКХ

Реали­за­ция про­граммы кап­рем­он­та-2017 идёт по плану

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия