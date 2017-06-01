Капремонт жилья 2018: сохранить позитивную динамику

Местным властям рекомендовано активизировать работу по подготовке дефектных ведомостей многоквартирных домов.

Ход подготовки к организации и проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году стал одной из ключевых тем совещания при председателе правительства Архангельской области Алексее Алсуфьеве.

На 2018 год запланирован ремонт 925 домов

Напомним, что в соответствии с планом капитального ремонта на 2017–2019 годы необходимо провести более полутора тысяч работ на 925 многоквартирных домах. Общая стоимость их составит 3,6 миллиарда рублей.

Отметим, что в план на 2017 год включено 480 домов. Помимо основного перечня сформирован и резервный список, в который вошли 144 МКД.

Как отметил генеральный директор регионального фонда капремонта Александр Бараев, на сегодняшний день уже составлены сметы и объявлены аукционы на проведение работ в текущем году на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. На 35 многоквартирных домах работы уже завершены.

В мае 2017 года были заключены договоры на выполнение работ по замене лифтового оборудования, в соответствии с которыми будет проведена замена 305 лифтов в 81 жилом доме. Стоимость заключенных договоров составила 602,7 миллиона рублей.

Нужно готовить дефектные ведомости

– Позитивную динамику необходимо сохранить и в следующем году, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Мы знаем, какие именно шероховатости ещё существуют в системе капитального ремонта. На сегодняшний день наиболее актуальная задача и для органов местного самоуправления, и для регионального оператора – совместными усилиями эти шероховатости ликвидировать и обеспечить максимально эффективную реализацию программы.

Так, председатель областного правительства обратил внимание на подготовку местными властями дефектных ведомостей.

Именно на основании этих документов фонд капремонта составляет сметы и проводит аукционы. Чем раньше будут представлены ведомости, тем быстрее будут проведены необходимые по закону процедуры и начаты работы.

Далеко не все муниципалитеты активно включились в эту деятельность. Причины называются разные, далеко не из них можно оценить как объективные.

Срок – до 1 августа

– Затягивать этот процесс нельзя, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Региональные власти готовы оказать методическую и организационную помощь в данном процессе, но многое зависит и от позиции местных властей.



По итогам совещания Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской рекомендовано до конца октября текущего года завершить аукционные процедуры по проведению плановых работ на 2018 год, а органам местного самоуправления предложено до 1 августа предоставить региональному оператору дефектные ведомости по домам, капитальный ремонт на которых запланирован на 2018 год.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области