Слёт активистов детского самоуправления прошёл в Верхнетоемском районе

Указ о создании «Российского движения школьников» был подписан Владимиром Путиным 29 октября 2015 года

Учеников местных школ знакомили с деятельностью новой детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).

На базе одной из пилотных площадок этого движения – Афанасьевской средней школы – собрались активисты общественных организаций, лидеры детских движений и педагоги. Участникам предложили самостоятельно выработать идеи и проекты, которые могут быть реализованы региональным отделением Российского движения школьников.

Напомним, основными направлениями работы со школьниками являются:

личностное развитие (развитие детских творческих проектов, а также популяризация здорового образа жизни и профориентация);



гражданская активность (волонтёрство, поисковая работа, история и краеведение);



военно-патриотическое;



информационно-медийное.



– В Поморье пилотными площадками регионального отделения стали 10 школ и Архангельский морской кадетский корпус. Осенью прошлого года состоялся первый областной слёт РДШ, – рассказал министр образования и науки региона Игорь Скубенко. – Сейчас идёт работа по формированию программных действий нового движения, поэтому очень важно получить обратную реакцию от школьников региона. Для этого организуются самые различные мероприятия в городах и районах Поморья.



Более подробную информацию о деятельности Российского движения школьников можно получить на официальном сайте РДШ.

Министерство образования и науки Архангельской области