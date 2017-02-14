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Слёт активистов детского самоуправления прошёл в Верхнетоемском районе

14 февраля 10:30 Образование Молодежь
Указ о создании «Российского движения школьников» был подписан Владимиром Путиным 29 октября 2015 года
Указ о создании «Российского движения школьников» был подписан Владимиром Путиным 29 октября 2015 года

Учеников местных школ знакомили с деятельностью новой детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).

На базе одной из пилотных площадок этого движения – Афанасьевской средней школы – собрались активисты общественных организаций, лидеры детских движений и педагоги. Участникам предложили самостоятельно выработать идеи и проекты, которые могут быть реализованы региональным отделением Российского движения школьников.

Напомним, основными направлениями работы со школьниками являются:

  • личностное развитие (развитие детских творческих проектов, а также популяризация здорового образа жизни и профориентация);
  • гражданская активность (волонтёрство, поисковая работа, история и краеведение);
  • военно-патриотическое;
  • информационно-медийное.

– В Поморье пилотными площадками регионального отделения стали 10 школ и Архангельский морской кадетский корпус. Осенью прошлого года состоялся первый областной слёт РДШ, – рассказал министр образования и науки региона Игорь Скубенко. – Сейчас идёт работа по формированию программных действий нового движения, поэтому очень важно получить обратную реакцию от школьников региона. Для этого организуются самые различные мероприятия в городах и районах Поморья.

Более подробную информацию о деятельности Российского движения школьников можно получить на официальном сайте РДШ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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