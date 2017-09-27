Дополнительные доходы областного бюджета направлены на решение социальных задач

На 1,6 миллиарда рублей увеличена доходная часть областного бюджета текущего года. Соответствующий законопроект, внесённый региональным правительством на очередную сессию областного Собрания, поддержали депутаты. Дополнительные средства направлены на реализацию социальных обязательств и сокращение дефицита региональной казны.

Как было отмечено на сессии, увеличение доходной части связано с позитивной динамикой поступлений налога на прибыль организаций. Так, за 8 месяцев утверждённый годовой план по этому источнику дохода выполнен на 83 процента.

— Вместе с депутатским корпусом мы крайне внимательно подошли к вопросу о том, как использовать эти финансовые ресурсы. Основная часть дополнительных доходов направлена на обеспечение социальных обязательств, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Более 340 миллионов рублей направлено на расчёты с организациями по регулируемым тарифам по теплу, воде, электроэнергии, 130 миллионов рублей – на лекарственное обеспечение, 94 миллиона рублей выделено на дополнительное субсидирование пассажирских перевозок железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

Дополнительные ассигнования выделяются и на предоставление отдельных мер социальной поддержки.

Так, в общей сложности 179 миллионов рублей направляются на различные социальные выплаты жителям Архангельского области старшего возраста, 22 миллиона – на предоставление коммунальных льгот сельским учителям, 62 миллиона – на компенсацию части родительской платы за посещение детского сада.

На 79 миллионов рублей увеличен объём областной адресной инвестиционной программы, в том числе:

33 миллиона направлено на реконструкцию театра кукол;



по 10 миллионов – на школы в Ерцево и в Красноборске;



7 миллионов – на школу-сад в Каргополе;



20 миллионов – на центр культурного развития в Каргополе.



Полмиллиарда из дополнительных поступлений по налогу на прибыль предложено направить на сокращение дефицита бюджета.

Таким образом общие параметры областного бюджета в 2017 года теперь составляют:

доходы – 64,2 миллиарда рублей;



расходы – 68,7 миллиарда рублей;



дефицит – 4,5 миллиарда рублей.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области