Эксперты помогут определить кадастровую стоимость по «горячей линии»

24 марта в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована «горячая линия» по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам определения (расчёта) кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также о способах получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.



Звонки будут приниматься 24 марта с 10:00 до 12:00 по телефонам: (8182) 21-18-15 и (8182) 28-66-71.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу