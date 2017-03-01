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Эксперты помогут определить кадастровую стоимость по «горячей линии»

1 марта 16:30 Госуслуги

24 марта в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована «горячая линия» по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам определения (расчёта) кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также о способах получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься 24 марта с 10:00 до 12:00 по телефонам: (8182) 21-18-15 и (8182) 28-66-71.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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