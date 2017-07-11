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Через комиссии при Росреестре кадастровая стоимость объектов недвижимости в регионе снижена на 34 %

11 июля 12:45 Госуслуги

В первом полугодии 2017 года комиссиями по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданными при управлении Росреестра по Архангельской области и НАО, проведено 17 заседаний, на которых рассмотрено 178 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости по 222 объектам недвижимости.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество рассмотренных комиссиями заявлений выросло на 26 %.

В ходе изучения заявлений и представленных к ним документов комиссиями было принято 110 положительных решений по 132 объектам недвижимости. В результате оспаривания суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости снизилась на 34 %.

Управление напоминает, что в случае несогласия с кадастровой оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях, созданных при территориальных органах Росреестра во всех регионах России.

Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривается комиссиями в течение одного месяца. Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссии и результатах оспаривания кадастровой стоимости размещена на портале Росреестра.

Управление Росреестра по Архангельской области и НАО

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