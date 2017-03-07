Минтруд РФ отметил снижение безработицы в Архангельской области

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации. Ситуация на рынке труда Архангельской области остается стабильной.

За неделю – с 22 февраля по 1 марта – число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, возросло на 0,2 процента. По информации министерства труда и социального развития РФ, в России насчитывается 929 729 безработных.

Если сравнивать с последней неделей февраля 2016 года, то этот показатель уменьшился: годом ранее в стране было зарегистрировано 1 067 521 человек, оставшихся без работы.

За неделю безработица особенно выросла в таких регионах, как Кировская и Сахалинская области, в Ямало-Ненецком округе, в Севастополе. А вот существенно снизилось число безработных в Тамбовской, Астраханской, Архангельской областях, Чувашской Республике, республиках Татарстан, Тыва, Адыгея, а также в Москве, отмечает федеральное ведомство.

В Архангельской области численность зарегистрированных безработных на 1 марта 2017 года составила 10 076 человек (по сравнению с оперативными данными на 22 февраля 2017 года произошло снижение на 174 человека). Уровень регистрируемой безработицы – 1,77 процента к численности рабочей силы. Количество заявленных вакансий составляет 7 882 свободных рабочих места.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области