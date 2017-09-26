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В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

26 сентября 18:00 Спорт События

1 октября 2017 года в Архангельске в районе Красной пристани пройдет большой спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы.

Красная пристань для фестиваля выбрана не случайно. В течение последних двух лет она по праву носит звание «территории спорта». Летом здесь ежедневно можно встретить велосипедистов, скейтбордистов и роллеров, в августе именно отсюда берет свой старт знаменитая Соловецкая регата, в сентябре совсем рядом – «Кросс Нации». Зимой на Красной пристани проходят массовые катания на льду и разнообразные спортивные праздники для всей семьи.

— Мы планируем, что в этом году в Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Праздник начнётся в полдень. С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», эксперты по боевым искусствам – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэш-моб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в нём участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.коллективов, конкурсы и викторины.

Кроме того, на Красной пристани будет работать полевая кухня с бесплатной кашей и горячим чаем.

В Дне ходьбы планируют принять участие высшие учебные заведения, профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования, спортсмены, а также все приверженцы здорового образа жизни.

Ну а сам заход на три тысячи метров начнется в 15:00 от Красной пристани.

— Приглашаю всех северян принять участие в этом замечательном спортивном празднике. Ходьба доступна всем желающим, даже тем, кто по медицинским показаниям не может бегать или заниматься другими более активными видами спорта, – отметил Александр Кузнецов.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» по инициативе Олимпийского комитета России.

В столице Поморья спортивный праздник состоится при поддержке общественной организации «Олимпийский совет Архангельской области» и агентства по спорту в лице регионального центра развития спорта «Водник» и регионального центра спортивной подготовки «Поморье».

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф. Кроме того, регистрация участников будет проходить с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.

Агентство по спорту Архангельской области

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