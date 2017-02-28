Изменены сроки проведение энергетического форума ENES

VI ежегодный международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2017 пройдёт в Москве с 4 по 7 октября.

Это крупнейшее в стране событие в области разработки, внедрения и реализации энергоэффективных технологий и новых программ.

К участию в форуме приглашаются представители федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества.

В рамках российской энергетической недели ENES запланировано проведение региональных этапов IV всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения ENES-2017, а также III всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области