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В Поморье продолжаются проверки газового оборудования в жилых домах

26 сентября 17:45 Общество Безопасность

26 сентября состоялся очередной профилактический рейд в рамках месячника безопасности использования газа в быту. На этот раз межведомственная комиссия посетила жилые дома посёлка Уйма в Приморском районе.

Напомним, месячник безопасности проводится с 15 сентября по 15 октября во всех муниципальных образованиях Поморья.

В рамках акции специалисты областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, МЧС, полиции, газовых служб и органов местного самоуправления проводят совместные рейды по квартирам и рассказывают хозяевам о мерах безопасности при использовании бытового и природного газа.

— В зоне повышенного внимания – граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе одинокие инвалиды и пенсионеры. Мы проверяем, правильно ли эксплуатируется газовое оборудование, и информируем население о правилах безопасного использования газа в быту, – пояснил начальник отдела регионального надзора агентства ГПС и ГЗ Архангельской области Алексей Просвиров.

Начальник службы по обслуживанию внутридомового газового оборудования компании «Газпром газораспределение Архангельск» Иван Гусев отметил, что средний срок эксплуатации газовых приборов в соответствии с паспортами заводов-изготовителей составляет десять лет.

При этом морально и физически устаревшее газовое оборудование не может обеспечить надёжную безаварийную работу и эффективное использование природного газа. Эксплуатируя изношенные газовые плиты, хозяева подвергают опасности себя и окружающих.

— Техническое обслуживание газовой плиты должно осуществляться не реже одного раза в три года. А по истечении срока её службы и удовлетворительного состояния техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год, – рассказал Иван Гусев. – Мы настоятельно рекомендуем заменять оборудование, отработавшее нормативный срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем.

Отметим, что по истечении нормативного срока службы  внутриквартирного газового оборудования ООО «Газпром газораспределение Архангельск» вправе приостановить подачу газа в соответствии с пунктом 80 Правил пользования газом, утверждённых постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций потребителям газа запрещается:

  • Производить самовольную газификацию домовладения (квартиры), перестановку, замену и ремонт бытового газоиспользующего оборудования, газовых баллонов и запорной арматуры;
  • Вносить изменения в конструкцию бытового газоиспользующего оборудования, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
  • Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечек газа;
  • Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки дымоходов, самовольно устанавливать шиберы в дымоходах газовых печей;
  • Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные «Правилами пользования газом».

По итогам рейда в посёлке Уйма межведомственная комиссия посетила десять адресов. Следующая проверка состоится 27 сентября. Специалисты проверят состояние газового оборудования в посёлке Рикасиха Приморского района.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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