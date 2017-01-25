Гостей арктического форума примут более 30 гостиниц Поморья

Вопросы подготовки к международному форуму «Арктика-территория диалога» обсудили на совещании с руководителями гостиниц и других мест размещения. Ожидается, что в Архангельск приедут более полутора тысяч гостей, из них половина – иностранные участники.

Как сообщила заместитель министра культуры Архангельской области Светлана Зеновская, для размещения гостей будет задействовано 33 объекта: практически весь номерной фонд Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и частично Приморского района. В том числе – ведомственные гостиницы, хостелы, санатории-профилактории, базы отдыха и общежития.

Участники совещания обсудили вопросы подготовки гостиниц к приему гостей, обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия, безопасного питания. Для представителей объектов размещения и питания Роспотребнадзором разработаны памятки по соблюдению действующего законодательства.

Заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова рекомендовала отельерам провести инструктаж с персоналом для информирования гостей о культурных объектах – музеях, театрах и кинотеатрах, которые находятся в шаговой доступности от гостиниц. Как показал опрос, именно на это чаще всего обращают внимание гости столицы Поморья. Кроме того, в гостиницах будут размещены туристические буклеты и брошюры с информацией о рекомендованных объектах питания.

Особое внимание уделено вопросам эпидемического и радиационного контроля во время проведения форума. Как сообщил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Архангельской области Роман Бузинов, разработан оперативный план противоэпидемических мероприятий в аэропорту Архангельск на случай выявления больных или лиц с подозрением на заболевания. В аэропорту имеется специальное тепловизорное оборудование, которое позволяет бесконтактным методом определить лиц с повышенной температурой. При необходимости им будет оказана медицинская помощь.

Напомним, международный форум «Арктика–территория диалога» состоится в Архангельске 29-30 марта 2017 года. Форум проводится при поддержке Правительства Российской Федерации и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

Официальный сайт форума: http://forumarctica.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области