Сюрприз в Татьянин день от Поморской филармонии

25 января в 18.30 состоится гала-концерт артистов Поморской филармонии, посвященный Татьяниному дню.

Уникальная программа, состоящая из классической музыки и популярных романсов, будет обрамлена стихами Владимира Высоцкого, чей день рождения празднуют в этот день.



На концерте в день Российского студенчества вспомнят одну из первых христианских проповедниц, святую мученицу Татьяну, а также людей, стоявших у истоков развития образования в России – это императрица Елизавета Петровна, Михаил Ломоносов, Иван Шувалов.



Конечно, главными героинями праздничного концерта будут Татьяны. Их ждут музыкальные посвящения, праздничное настроение и сюрприз от Поморской филармонии.



Какой, вы узнаете посетив концерт в Камерном зале по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 3.



Министерство культуры Архангельской области