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Сюрприз в Татьянин день от Поморской филармонии

24 января 11:40 События

25 января в 18.30 состоится гала-концерт артистов Поморской филармонии, посвященный Татьяниному дню.

Уникальная программа, состоящая из классической музыки и популярных романсов, будет обрамлена стихами Владимира Высоцкого, чей день рождения празднуют в этот день. 

На концерте в день Российского студенчества вспомнят одну из первых христианских проповедниц, святую мученицу Татьяну, а также людей, стоявших у истоков развития образования в России – это императрица Елизавета Петровна, Михаил Ломоносов, Иван Шувалов.

Конечно, главными героинями праздничного концерта будут Татьяны. Их ждут музыкальные посвящения, праздничное настроение и сюрприз от Поморской филармонии.

Какой, вы узнаете посетив концерт в Камерном зале по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 3.

Министерство культуры Архангельской области

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