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В создании ситуационного центра губернатора помогают эксперты из Томска

15 июня 9:30 Безопасность Информация и связь Инновации

В правительстве региона прошло совещание рабочей группы по созданию в регионе ситуационного центра губернатора Архангельской области.

В режиме видеоконференции в нём приняли участие члены правительства Томской области, представившие опыт работы по созданию аналогичного ситуационного центра в своём регионе.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников подчеркнул, что создание информационной системы, которая бы позволила оперативно получать и анализировать актуальную информацию и на Ситуационный центр губернатора Архангельской области должен начать работу в конце 2018 года, а к 2020 году доля органов государственной власти, использующих ситуационные центры, должна составить 90 процентов.основании этого принимать управленческие решения – очевидная необходимость.

Томская область – один из субъектов федерации, где уже внедрена такая система. Сотрудничество с сибирским регионом базируется на соглашении о сотрудничестве, которое было подписано на международном форуме «Арктика – территория диалога».

Концепцию ситуационного центра представил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Это организационно-технический комплекс для информационного, аналитического и коммуникационного обеспечения решения задач управления в органах государственной власти. В него будут интегрированы уже существующие информационные системы: управление бюджетными процессами, КИАС, информационная система по тарифам и ценам, мониторинг рынка труда.

Работа ситуационного центра с информацией будет разделена на три уровня:

  • сбор и обработка информации;
  • выявление проблемных ситуаций, поиск и подготовка коррекционных мероприятий, моделирование и прогнозирование;
  • визулизация.

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков отметил, что сегодня органы власти работают в разноформатных информационных системах, что существенно затрудняет процесс обработки и систематизации данных.

Создание ситуационного центра позволит исключить существующую сегодня разрозненность, автоматизировать работу с отчётностью и обеспечить оперативную обработку информации.

— В результате будет создана «прозрачная» структура информационных систем, когда самые актуальные сведения и отчеты доступны в режиме онлайн. Это позволит вывести работу власти на качественно новый уровень за счёт принятия управленческих решений на основе более широкого и актуального набора данных, – отметил Семён Вуйменков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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