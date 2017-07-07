В Устьянском районе прошёл семинар по электронному здравоохранению

В устьянской Малиновке в рамках российско-норвежского проекта «Электронное здравоохранение в защиту психического здоровья северян» прошёл семинар для медиков первичного звена из Устьянского, Вельского, Винградовского, Котласского и Плесецкого районов и специалистов Архангельского психоневрологического диспансера.

В числе тем, которые обсуждали на семинаре – телемедицинские консультации, вэбинары для специалистов, интернет-сообщества пациентов и инструменты домашней телемедицины.



В насыщенной программе были такие, например, темы, как «Работа с чувствами» – занятие, которое проводится в рамках «Школы любящих родителей», помощь людям, находящимся в кризисном состоянии, мотивация на реабилитацию пациентов с зависимостями.

Большой интерес участники проявили к опыту специалистов диспансера о командной работе по вопросам детского аутизма, а также взаимодействию проектов «Поморская модель» и «Электронное здравоохранение».

Все эти направления уже успешно распространяются по Архангельской области, в том числе — используя возможности современной связи.

Всего за время российско-норвежского сотрудничества на территории Архангельской области реализовано около 20 медико-социальных проектов, в том числе — в сфере внедрения дистанционных информационных технологий.



Министерство здравоохранения Архангельской области