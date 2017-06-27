Маргарита Елфимова взяла «серебро» на всероссийских соревнованиях по гребле

В центре гребных видов спорта Казани с 20 по 24 июня проходили всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 15–16 лет.

250 юных спортсменов боролись за право представлять свои регионы на VIII летней спартакиаде учащихся, которая будет проходить со 2 по 7 августа в Краснодаре.

Маргарита Елфимова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы имени Л.К. Соколова, на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке завоевала серебряную медаль, а на дистанции 500 метров стала четвёртой.

По итогам соревнований Маргарита Елфимова завоевала право представлять Архангельскую область на летней спартакиаде учащихся в Краснодаре.

Агентство по спорту Архангельской области