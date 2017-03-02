Свою оценку Посланию губернатора Игоря Орлова дал глава МО «Город «Архангельск» Игорь Годзиш.

­– Глава региона неслучайно выдвинул в числе первых блоков ситуацию о взаимодействии власти и общественных институтов. Без общественности невозможно развитие города. Это то, чем мы начали заниматься в 2016 году, создавая общественные советы в округах, чтобы исследовать, что происходит в Архангельске. И мы пришли к выводу, что существует огромный разрыв между потребностями населения и решениями властей, – отметил Игорь Годзиш.

Он рассказал, что итогом этой работы стало создание общественных институтов, которые обсуждают потребности конкретного городского округа, а по сути, нужды каждого двора, и доносят чаяния горожан до руководства округов и города.

— Я уже получил подтверждение правильности пути, выбранного в 2016 году. Сегодня мы вовлекаем инициативных горожан в рабочие группы по формированию новой стратегии социально-экономического развития города. И это уже не просто сбор чиновников и научного сообщества, а встречи с общественными деятелями, бизнесом, неравнодушными архангелогородцами. Такого рода площадки, например, градостроительный совет, воссозданный в 2016 году, очень эффективны, – подчеркнул глава столицы Поморья.

Игорь Годзиш добавил, что в 2017 году город запустил новую общественную инициативу – создал совет застройщиков, который вместе с муниципалитетом решает проблемные вопросы в такой динамичной и перспективной, с точки зрения привлечения инвестиций, отрасли, как строительство.

– Мы обязательно продолжим реализацию всех механизмов, перечисленных губернатором. Единственная особая задача – взаимодействие с НКО. В этом направлении Архангельск ждет очень большой пласт работы. И здесь город в самом начале пути: нужно совместно вырабатывать подходы и принципы взаимодействия, понять, в каких областях социальной сферы и городского хозяйства заинтересованы НКО. У города есть достижения, но есть и пробелы, которые будем заполнять, – резюмировал глава муниципалитета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области