Более тысячи молодых активистов Поморья собрал традиционный губернаторский приём

В столице Поморья состоялся традиционный, уже четвёртый по счёту молодёжный приём губернатора. Подвести итоги 2016 года собрались более тысячи молодых активистов со всех муниципальных образований области.

Приветствуя участников, губернатор Игорь Орлов подчеркнул:

«Молодёжь Архангельской области – это неиссякаемый источник талантов, энергии, творчества, нестандартных решений, которые, я уверен, не иссякнут никогда. Для нас очень важно дать вам возможность раскрыться, найти те направления, которые необходимы нашему обществу. Именно с этой целью мы готовим программы, организуем площадки, где молодёжь получает возможность реализовать свои идеи».



Кульминацией официально части приёма стало вручение премий «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики». Из года в год ее получают лучшие из лучших. В этом году были отмечены 17 человек.

Обладательницей премии стала и командир штаба студенческих отрядов СГМУ Любовь Валькова.

— С 2014 года началось активное возрождение студенческих отрядов Северного государственного медицинского университета. Сейчас на базе вуза создано и работает три отряда медицинского профиля, педагогический отряд и отряд охраны правопорядка. Кроме этого, мы успешно реализуем проект «Здоровье северян, – рассказала Любовь Валькова. – Лично для меня полученная награда – стимул к дальнейшей продуктивной работе.

Глава региона вручил грамоты, благодарности и подарки лучшим представителям молодёжных общественных объединений Поморья, представителям средств массовой информации и партнёрам молодёжных мероприятий.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв обозначил планы на 2017 год:

«В 2017 году запланирован ряд ключевых мероприятий, одним из которых станет федеральный форум «Арктика. Сделано в России». Это масштабное событие как для молодёжи, так и для всей области. Кроме этого, мы готовимся к фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи. Безусловно, мы будем продолжать реализацию концепцию развития областного Дома молодёжи, открывать зональные центры патриотического воспитания, поддерживать грантами молодёжные проекты».

Завершил праздник большой концерт.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области