Дарья Вдовина победила на соревнованиях в Ижевске

В Ижевске стартовал чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

Во второй соревновательный день на всероссийских соревнованиях женщины распределили места в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».

Мастер спорта международного класса, призёр международных соревнований и финалистка Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Дарья Вдовина, представляющая Архангельскую область, заняла первое место.

В квалификации Дарья показала результат 580 очков из 600 возможных, а в финале победила с большим преимуществом.

Второе место заняла мастер спорта международного класса из Оренбургской области, призёр международных соревнований Татьяна Харькова, третьей стала мастер спорта международного класса из Ярославской области,призёр этапа Кубка мира среди юниоров 2016 года Анастасия Галашина.

— Поздравляю Дарью Вдовину с отменной стрельбой на всероссийских соревнованиях! Надеюсь, что она принесет в копилку нашей сборной ещё немало медалей, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Напомним, по итогам 2016 года Дарья Вдовина была признана лучшей спортсменкой Архангельской области.

Агентство по спорту Архангельской области