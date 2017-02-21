Дорога до Поперечки: вопрос на особом контроле губернатора Поморья

На личном приёме граждан к губернатору Архангельской области Игорю Орлову в режиме видеосвязи обратилась жительница Верхнетоемского района Ольга Шиловская. Вопрос касался организации бесперебойного транспортного сообщения с посёлком Поперечка.

В Поперечке проживают около сотни человек. До ближайшего посёлка Авнюгский – около 30 километров, до районного центра – ещё столько же. Единственной транспортной артерией для жителей Поперечки была и остаётся узкоколейная железная дорога.

Однако в конце января мотовоз сломался по пути к посёлку, двигатель отправили на ремонт. Попытались очистить зимник, но безуспешно: места болотистые, моста через реку Сойга нет.

В помощь жителям был направлен снегоболотоход, он же – ГТС (гусеничный транспортёр) Единого лесопожарного центра региона.

— Снега у нас очень много, более метра намело, – рассказала губернатору Ольга Шиловская. – Первые два рейса ГТС уже сделал: 17 и 20 февраля.

— Безусловно, проблему нормального транспортного сообщения вашего посёлка с «большой землёй» необходимо решить. Необходимо скорейшее завершение ремонта мотовоза и возобновление движения по железной дороге. Беру этот вопрос на личный контроль, – отметил Игорь Орлов.

Глава региона отметил: до завершения ремонтных работ сообщение с посёлком будет поддерживать ГТС, а в случае возникновения экстренной ситуации регион задействует ресурсы по линии реагирования на ЧС.

— Игорь Анатольевич, у нас есть предложение, – продолжила Ольга Шиловская. – По опыту Устьянского района можно сделать дорогу технологического назначения, тогда сообщение стало бы бесперебойным. Ведь мотовозу нашему уже три десятка лет, да и шпалы скоро придётся менять…

— Эта инициатива, безусловно, заслуживает внимания, – ответил Игорь Орлов.

По итогам встречи губернатор поручил региональному минтрансу проработать вопрос реконструкции узкоколейки, а также совместно с главой муниципального образования Натальей Вьюхиной рассмотреть возможность прокладки технологической дороги.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области