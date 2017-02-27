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Алексей Андронов:
«Необходимо мобилизовать все силы для очистки дорог и дворов от снега»

27 февраля 14:30 Архангельск

На еженедельном оперативном совещании в правительстве области рассмотрели вопрос ликвидации последствий очередного обильного снегопада.

Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Андронов обратил внимание регионального минтранса и глав муниципальных образований на необходимость мобилизовать все усилия для очистки от снега региональных и муниципальных дорог и населённых пунктов.

Особое внимание уделели областному центру. По словам заместителя главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, за прошедшую неделю из города было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

— Только за последние два дня после снегопада вывезено около пяти тысяч кубометров снега, – доложил Даниил Шапошников.

Он пояснил, что главы муниципальных округов держат на постоянном контроле работу управляющих компаний и ТСЖ, в чьи обязанности входит обеспечение работ по уборке придомовых и дворовых территорий. Работа по их очистке будет закончена в ближайшие дни.

В заключение Алексей Андронов подчеркнул, что главы муниципальных образований должны уделять не меньше внимания дворовым территориям, выстраивать взаимодействие с управляющими компаниями, реагировать на все заявки и обращения граждан и осуществлять контроль выполнения работ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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