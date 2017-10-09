Педагог из Архангельска стал призёром российского конкурса «История в школе: традиции и новации»

Светлана Шпока заняла третье место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации»

Учитель Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Светлана Шпока заняла третье место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Награждение победителей и призёров состоялось в Министерстве образования и науки РФ.

Организатором конкурса выступил фонд «История Отечества». Состязания проходили в два этапа. В ходе заочного тура рассматривались портфолио и методические материалы участников. В итоге были отобраны 70 лучших учителей истории и обществознания, которых пригласили в Москву для участия в финальном этапе.

В столице страны, на площадке Дома Российского исторического общества, педагоги провели специальные методические уроки. Жюри высоко оценило деятельность учителя истории из Архангельска – Светлана Шпока заняла третье призовое место.

Стоит добавить, что это не единственный успех Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова в наступившем учебном году. Буквально несколько дней назад был опубликован ТОП-500 лучших школ России, куда от Поморья вошло и это учебное заведение.

Более того, сразу в семи категориях федерального списка лицей оказался в числе лидеров – по праву была оценена работа педагогического коллектива, обеспечивающая высокие возможности развития способностей учеников и их высокую профильную подготовку.

Напомним, Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова находится в ведении регионального министерства образования и науки.

Министерство образования и науки Архангельской области