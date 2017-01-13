Облизбирком подготовил новую схему избирательных округов

Новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов областного Собрания рассмотрели в ходе очередного заседания региональной избирательной комиссии.

Необходимость определения новой схемы округов связана с принятием областного закона от 23 декабря 2016 года № 500-31-ОЗ «О поправке к Уставу Архангельской области», согласно которому число депутатов регионального парламента сокращается с 62 до 47, пояснили в облизбиркоме.

В соответствии с изменениями законодательства в следующем созыве областного Собрания 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, а 23 депутата – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.

Таким образом, число одномандатных избирательных округов, образуемых на территории области, сокращается с 31 до 24 за счет их укрупнения.

Предложенный законопроект об утверждении схемы 24 одномандатных избирательных округов для проведения выборов в 2017–2026 годах одобрен членами избирательной комиссии Архангельской области и будет внесён для рассмотрения на ближайшую сессию областного Собрания депутатов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области