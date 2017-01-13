Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Облизбирком подготовил новую схему избирательных округов

13 января 12:15 Выборы

Новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов областного Собрания рассмотрели в ходе очередного заседания региональной избирательной комиссии.

Необходимость определения новой схемы округов связана с принятием областного закона от 23 декабря 2016 года № 500-31-ОЗ «О поправке к Уставу Архангельской области», согласно которому число депутатов регионального парламента сокращается с 62 до 47, пояснили в облизбиркоме.

В соответствии с изменениями законодательства в следующем созыве областного Собрания 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, а 23 депутата –  по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.

Таким образом, число одномандатных избирательных округов, образуемых на территории области, сокращается с 31 до 24 за счет их укрупнения.

Предложенный законопроект об утверждении схемы 24 одномандатных избирательных округов для проведения выборов в 2017–2026 годах одобрен членами избирательной комиссии Архангельской области и будет внесён для рассмотрения на ближайшую сессию областного Собрания депутатов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

13 января

Облиз­бир­ком под­гото­вил новую схему избира­тель­ных округов

13 января

Пред­при­ятия общепи­та Поморья гото­вят­ся при­нимать гос­тей аркти­чес­кого форума

13 января

Четы­ре юно­шес­кие коман­ды ЦРС «Вод­ник» вышли в фина­лы все­рос­сийск­их сорев­нова­ний

13 января

Школь­ники Поморья могут при­нять учас­тие в «Луч­шем уроке письма»

13 января

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков СМИ с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

12 января

Стар­шек­лас­сни­ков приг­лаша­ют к учас­тию в науч­но-прак­тич­ес­кой кон­фер­ен­ции

12 января

Регист­ра­ция в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции – ключ к онлайн-гос­ус­лу­гам

12 января

В Поморье про­ве­дут оцен­ку фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия нор­мат­ив­ных пра­вовых актов

12 января

Кирилл Сив­цев завое­вал четы­ре «золо­та» на пер­венстве СЗФО по конь­ко­бежному спорту

12 января

Жите­ли области в декаб­ре сру­били более 22 тысяч «пра­вильных» ёлочек

12 января

Семьи Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в област­ной игре «Звёз­дный клуб»

12 января

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей Поморья отме­тят на губер­нат­ор­ском приё­ме молодежи

12 января

В Поморье стар­ту­ет област­ная игра «Исто­рия род­ного края»

12 января

Оплата труда руко­води­те­лей и глав­ных бух­галте­ров ста­нет про­зрач­ной

11 января

Моло­дёжь области под­ве­дёт итоги 2016 года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

11 января

Осен­ний при­зыв в Поморье выпол­нен на 100 %

11 января

Севе­рян приг­лаша­ют на откры­тие пра­вос­лавно­го фес­тива­ля в Москву

11 января

Флор­бол­ис­ты Архан­гель­ской области успе­шно выступи­ли в Шве­ции и Финляндии

11 января

Сбор­ная САФУ высту­пит на меж­дуна­род­ном фес­тива­ле команд КВН «КиВиН-2017»

Похожие новости

13 января Общество

Облиз­бир­ком под­гото­вил новую схему избира­тель­ных округов

30 декабря Общество

Роди­тели и дети – о выбо­рах и выборе

14 декабря Общество

Облиз­бир­ком: про­веде­но иссле­до­ва­ние актив­нос­ти избира­те­лей на выбо­рах в Госдуму

13 декабря Общество

Облиз­бир­ком наз­вал победи­те­лей кон­курса на луч­шее учеб­ное заня­тие о выборах

22 ноября Общество

Утвержд­ён поря­док допол­нитель­ной аккре­ди­та­ции СМИ на выборах

22 ноября Общество

24 нояб­ря Цент­ри­збир­ком про­во­дит виде­окон­фер­ен­цию

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия