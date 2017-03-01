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В большой компании клубов молодой семьи – пополнение

1 марта 18:30 Семья

В Виноградовском районе в феврале появился новый клуб молодой семьи «Тепло семейного очага». Инициатором его создания выступил районный совет женщин.

— На протяжении нескольких лет у нас наблюдается сложная ситуация: увеличивается количество пар, проживающих совместно и не оформляющих брак, многие разводятся, только поженившись, – поделилась организатор клуба Елена Тырова. – Поэтому особенно важно работать с семьёй на первых этапах её создания. Необходима просветительская, консультативная и досуговая работа с молодёжью.

В планах у клуба – консультации по семейному законодательству,  здравоохранению, образованию, социальной защите, организация семейных вечеров.

Подспорьем при организации клуба выступил сборник «Как организовать клуб молодой семьи», выпущенный областным «Центром поддержки молодой семьи» в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в области».

В настоящее время в Поморье действует более 70 клубов молодой семьи.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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