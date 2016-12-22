В новодвинской больнице появилась новая стоматологическая установка

В поликлинике Новодвинской центральной городской больницы накануне смонтировали новую стоматологическую установку, предназначенную для проведения терапевтических, ортопедических и хирургических работ.

По словам главного врача Новодвинской ЦГБ Константина Григорова, средства на закупку оборудования – чуть более четырех миллионов рублей – направлены из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС.

Кроме стоматологической установки, в 2016 году новодвинские врачи получили новый дефибриллятор, фиброколоноскоп и рентген-аппарат, который будет установлен, как только завершится ремонт в кабинете.

Также в настоящее время идёт процедура закупки наркозно-дыхательного аппарата, а в январе 2017 года начнется дорогостоящий ремонт компьютерного томографа.

Всего в 2016 году Новодвинской ЦГБ для закупки медицинского оборудования было выделено свыше 14 миллионов рублей.

— Наша задача – постоянно обновлять и пополнять парк оборудования, ведь от этого зависит качество оказания медицинских услуг новодвинцам, – подчеркнул главный врач больницы.

Министерство здравоохранения Архангельской области