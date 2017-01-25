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Выявлено нецелевое использование средств при строительстве лыжероллерной трассы в Устьянском районе

25 января 14:30 Борьба с коррупцией

При содействии Правительства Архангельской области и органов местного самоуправления и по инициативе надзорных органов контрольно-счетная палата Архангельской области провела проверку хода строительства лыжероллерной трассы общей протяженностью более шести километров в Устьянском районе. Мероприятия проводились в рамках программных мер по противодействию и пресечению фактов коррупционной направленности.

Лыжероллерная трасса с асфальтированным покрытием и искусственным освещением была сдана в эксплуатацию в 2014 году. Общая стоимость проекта, включенного в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы», составила более 250 миллионов рублей, в том числе 140 миллионов рублей – в рамках ФЦП, 109 миллионов рублей было выделено из областного бюджета в качестве софинансирования проекта.

По итогам проверочных мероприятий специалистами контрольно-счетной палаты выявлено нецелевое использование средств на сумму более 40 миллионов рублей. Результаты проверки представлены в Правительство области и будут направлены  в правоохранительные органы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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