Выявлено нецелевое использование средств при строительстве лыжероллерной трассы в Устьянском районе

При содействии Правительства Архангельской области и органов местного самоуправления и по инициативе надзорных органов контрольно-счетная палата Архангельской области провела проверку хода строительства лыжероллерной трассы общей протяженностью более шести километров в Устьянском районе. Мероприятия проводились в рамках программных мер по противодействию и пресечению фактов коррупционной направленности.

Лыжероллерная трасса с асфальтированным покрытием и искусственным освещением была сдана в эксплуатацию в 2014 году. Общая стоимость проекта, включенного в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы», составила более 250 миллионов рублей, в том числе 140 миллионов рублей – в рамках ФЦП, 109 миллионов рублей было выделено из областного бюджета в качестве софинансирования проекта.

По итогам проверочных мероприятий специалистами контрольно-счетной палаты выявлено нецелевое использование средств на сумму более 40 миллионов рублей. Результаты проверки представлены в Правительство области и будут направлены в правоохранительные органы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области