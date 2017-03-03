Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил правительству региона разработать план развития особо охраняемых территорий (ООПТ) и представить его на широкое обсуждение.

На эту тему глава Поморья обратил особое внимание в своём Послании областному Собранию депутатов. В частности, он подчеркнул:

«Наша цель – сохранить и поддержать те уникальные территории, которые важны для экологии региона, для жизни будущих поколений. В качестве приоритетной выступает задача оценки результативности как действующих охраняемых территорий, так и запланированных к созданию».

По итогам этой оценки правительству региона предстоит разработать план развития ООПТ и представить его на обсуждение жителей, муниципалитетов, депутатов, общественных организаций и арендаторов лесных участков не позднее 1 июля этого года.

Обновление сети ООПТ – с учётом мнения населения

На сегодняшний день в Поморье уже создано 117 ООПТ федерального, регионального и местного значения. Их общая площадь превышает 11 миллионов гектаров. По этому показателю регион занимает лидирующие позиции на Северо-Западе России.

Год экологии даст возможность начать работу по обновлению и развитию сети ООПТ. В числе первоочередных проектов – создание в междуречье Северной Двины и Пинеги Двинско-Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения.

Напомним, 31 января этого года в правительстве региона состоялось очередное заседание рабочей группы с участием представителей региональной власти, Гринпис и WWF, глав муниципальных образований и бизнеса. Отметим, что на территориях проектируемого заказника есть арендованные на длительный срок лесные участки.

Искать компромисс вместе

По словам заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова, по итогам обсуждения природоохранным организациям было предложено вместе с местной властью участвовать в разъяснительной работе с населением и переговорах с арендаторами.

— Хочу обратить внимание, что это – ключевые требования по результатам проведения государственной экологической экспертизы. – отметил замгубернатора. – Экспертиза подтвердила: создание на данной территории заказника целесообразно, но инициаторам проекта необходимо пройти процедуру общественного мнения и учесть интересы бизнеса. В случае отсутствия компромисса, необходимо скорректировать границы заказника.

Инвестиции в будущее: 60 миллионов на сеянцы

Виктор Иконников подчеркнул: арендаторы Поморья уделяют особое внимание восстановлению лесов.

Напомним, по объемам лесовосстановительных работ в прошлом году Архангельская область заняла второе место в России. Восстановление лесов было проведено на площади 63,5 тысячи гектар, из них на 55,2 тысячи гектар – силами арендаторов.

Задача на 2017 год – провести лесовосстановительные работы на площади 65 тысяч гектар.

— Важны не только количественные показатели, но и качество посадок лесных культур. Для этого бизнес уже инвестировал около 60 миллионов рублей в модернизацию селекционно-семеноводческого центра в Устьянском районе, где выращивают сеянцы сосны и ели с закрытой корневой системой, приживаемость которых – более 90 процентов, – сообщил Виктор Иконников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области