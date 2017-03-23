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Военно-морская игра «Российский флот – честь и слава Отечества» состоится в Вельске

23 марта 14:20 Вельск Молодежь

24 марта в Вельске состоится военно-морская игра «Российский флот – честь и слава Отечества». Участие в соревнованиях примут команды местных военно-патриотических объединений. 

Организаторами игры выступает общественная организация «Вельский военно-морской клуб» при поддержке регионального центра патриотического воспитания.

Команды будут соревноваться в двух возрастных группах: 12–14 лет и 14–17 лет. 

Игра включает в себя десять этапов, в том числе: история флота, военно-морская викторина, стрельба из пневматической винтовки, спасательные работы на воде, флажный семафор, вязание узлов, исполнение военно-морской песни.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил, что состязания направлены на популяризацию среди подрастающего поколения военно-прикладных видов спорта и углубление знаний по истории Военно-Морского Флота.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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