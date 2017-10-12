Министерство строительства и архитектуры проводит проверку качества новых социальных домов в Коноше

Заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев накануне приехал в Коношу для проверки качества новых домов, возведенных в рамках программы переселения из аварийного жилфонда.

Поводом для поездки стали жалобы некоторых жильцов на ряд замечаний к качеству новых квартир – от дефекта напольных плинтусов до неровности заделки стыков между трубами и стеной.



Замминистра провел ряд встреч с представителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, администрации муниципального образования, пообщался с новоселами. Как выяснилось, большинство жильцов рады новому современному жилью и претензий к его качеству не имеют.



Владимир Полежаев поговорил и с жительницей нового дома №2а по улице Труда Людмилой Ершовой, которая также присутствовала на встрече. Женщине были даны разъяснения по всем интересующим её вопросам, в том числе контактные данные, по которым можно оставить обращение в случае выявленных недоделок.

— Все дома введены в строй в соответствии с установленными требованиями. Но в процессе эксплуатации могут быть выявлены какие-то замечания. Построенные дома находятся на пятилетней гарантии, поэтому подрядчик обязан устранить все замечания, – подчеркнул Владимир Полежаев.

Как рассказал замминистра, по замечаниям жильцов уже организована работа. Сформирована отдельная бригада, в состав которой вошли отделочник, сантехник, электрик и другие специалисты. Кроме того, в каждом подъезде новых домов в Коноше будут установлены информационные стенды с контактными данными ответственных организаций.

В случае обнаружения недостатков в процессе эксплуатации домов, построенных в рамках программы переселения из аварийного жилфонда, граждане могут обращаться по телефонам горячей линии:

8(8182) 288-438 – Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области (по объектам, построенным в муниципальных образованиях Архангельской области);

8(8182) 288-743 – Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (по объектам, построенным в Архангельске, Коноше, Онеге);

8 (8182) 636-073 – Главное управление капитального строительства (по объектам, построенным в Архангельске, Коноше, Онеге).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области