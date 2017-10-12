Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Министерство строительства и архитектуры проводит проверку качества новых социальных домов в Коноше

12 октября 17:30 Строительство Расселение аварийного жилья

Заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев накануне приехал в Коношу для проверки качества новых домов, возведенных в рамках программы переселения из аварийного жилфонда. 

Поводом для поездки стали жалобы некоторых жильцов на ряд замечаний к качеству новых квартир – от дефекта напольных плинтусов до неровности заделки стыков между трубами и стеной.

Замминистра провел ряд встреч с представителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, администрации муниципального образования, пообщался с новоселами. Как выяснилось, большинство жильцов рады новому современному жилью и претензий к его качеству не имеют.

Владимир Полежаев поговорил и с жительницей нового дома №2а по улице Труда Людмилой Ершовой, которая также присутствовала на встрече. Женщине были даны разъяснения по всем интересующим её вопросам, в том числе контактные данные, по которым можно оставить обращение в случае выявленных недоделок.

— Все дома введены в строй в соответствии с установленными требованиями. Но в процессе эксплуатации могут быть выявлены какие-то замечания. Построенные дома находятся на пятилетней гарантии, поэтому подрядчик обязан устранить все замечания, – подчеркнул Владимир Полежаев.

Как рассказал замминистра, по замечаниям жильцов уже организована работа. Сформирована отдельная бригада, в состав которой вошли отделочник, сантехник, электрик и другие специалисты. Кроме того, в каждом подъезде новых домов в Коноше будут установлены информационные стенды с контактными данными ответственных организаций.

В случае обнаружения недостатков в процессе эксплуатации домов, построенных в рамках программы переселения из аварийного жилфонда, граждане могут обращаться по телефонам горячей линии:

  • 8(8182) 288-438 – Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области (по объектам, построенным в муниципальных образованиях Архангельской области);
  • 8(8182) 288-743 – Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (по объектам, построенным в Архангельске, Коноше, Онеге);
  • 8 (8182) 636-073 – Главное управление капитального строительства (по объектам, построенным в Архангельске, Коноше, Онеге).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

12 октября

Убор­ка кар­тофе­ля в Поморье про­длится до конца октября

12 октября

Минис­терство стро­итель­ства и архит­ек­туры про­во­дит про­вер­ку качес­тва новых социаль­ных домов в Коноше

12 октября

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ра­кты в рам­ках реали­за­ции про­ек­та ком­форт­ной город­ской среды выпол­нены на 70 про­цен­тов»

11 октября

Ото­питель­ный сезон в Поморье про­хо­дит по графику

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дут вто­рые Мура­тов­ские чтения

11 октября

В Поморье сос­то­ялась тор­жест­вен­ная закладка пер­вой клюк­вен­ной плантации

11 октября

Рей­тинг Минэ­кон­ом­разви­тия Рос­сии: эффек­тив­ность МФЦ Поморья получи­ла высо­кую оценку

11 октября

В Коно­ше завер­ша­ет­ся про­грамма пере­селе­ния из ава­рий­ного жилья

10 октября

В Поморье прой­дут третьи Леон­тьевс­кие чтения

10 октября

Автопе­рев­оз­чики учат­ся рабо­тать, не нару­шая нормы весо­вого контроля

9 октября

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

9 октября

Люд­милу Кру­ти­ко­ву-Аб­рамо­ву похоро­нили в Верколе

8 октября

Эпоха в лицах: в Архан­гель­ске откры­лась фото­выс­тавка к 80-ле­тию области

6 октября

В Поморье откры­то десять зональ­ных цен­тров пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния

5 октября

Жур­на­лист газе­ты «Зна­мя» Елена Юрье­ва – в числе победи­те­лей все­рос­сийско­го кон­курса аграриев

5 октября

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

5 октября

КРАО запус­тила кон­курсный отбор инвести­ци­он­ных кура­то­ров в райо­нах и горо­дах Поморья

5 октября

Город­ская сре­да: в Поморье бла­го­ус­трое­ны 83 тер­рито­рии и девять парков

4 октября

Восемь школ Поморья вошли в ТОП луч­ших учеб­ных заведе­ний России

Похожие новости

12 октября Районы

Минис­терство стро­итель­ства и архит­ек­туры про­во­дит про­вер­ку качес­тва новых социаль­ных домов в Коноше

11 октября ЖКХ

В Коно­ше завер­ша­ет­ся про­грамма пере­селе­ния из ава­рий­ного жилья

28 сентября Районы

В Поморье оттачи­ва­ют меха­низ­мы под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

25 августа Районы

Бес­преце­ден­тное по объё­му стро­итель­ство жилья ведёт­ся в Коноше

25 августа Районы

Новая школа – зна­ковый про­ект для посёл­ка Ерцево

25 августа Районы

Куль­тур­ный центр в Кар­гопо­ле вве­дут в строй летом сле­ду­юще­го года

20 августа Общество

Солов­кам необ­хо­дим ста­тус религи­оз­но-ис­тори­чес­кого места

30 августа Районы

Про­дол­жа­ет­ся пере­дача в муни­ципаль­ную собст­вен­ность жилья по про­грамме рас­селе­ния «ава­рий­ки»

29 августа Губернатор

Нап­ря­мую губер­нато­ру: Игорь Орлов про­вёл лич­ный приём граждан

18 августа Районы

Новые дома для рас­селе­ния «ава­рий­ки» в Верх­ней Тойме и Севе­род­винске дол­жны сдать в августе

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия