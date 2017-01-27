В Гостиных дворах откроется уникальная выставка «Титикака»

С 3 февраля в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» начинает свою работу первая в России выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака».



Путешествуя по выставке «Титикака» вы поразитесь, сколько ещё тайного и неизвестного есть на планете, того, о чём не рассказывают на уроках географии, истории и биологии.



Посетителей выставки ждут самые зрелищные достижения из Книги рекордов Гиннесса: более 100 невероятных, но тщательно проверенных фактов, 50 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света.



Выставка включает в себя четыре тематических зала: «Загадки природы», «Путешествия и открытия», «Тайны истории», «Вот это да!». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Чего только стоит подкованная блоха от сибирского «Левши» Владимира Анискина. Отдельный стенд создан в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» и повествует о российских рекордах на Международной космической станции.



Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: в полноразмерное сердце синего кита можно залезть, в челюстях мегалодона (огромная акула) – сфотографироваться, а средневековые маски позора – примерить.



Для самых маленьких посетителей «Титикаки» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками конструктора «Lego», а дети постарше смогут попытаться поставить собственный рекорд.



Министерство культуры Архангельской области