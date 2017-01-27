Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Гостиных дворах откроется уникальная выставка «Титикака»

27 января 17:30 События

С 3 февраля в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» начинает свою работу первая в России выставка мировых рекордов и невероятных фактов «Титикака».

Путешествуя по выставке «Титикака» вы поразитесь, сколько ещё тайного и неизвестного есть на планете, того, о чём не рассказывают на уроках географии, истории и биологии. 

Посетителей выставки ждут самые зрелищные достижения из Книги рекордов Гиннесса: более 100 невероятных, но тщательно проверенных фактов, 50 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света.

Выставка включает в себя четыре тематических зала: «Загадки природы», «Путешествия и открытия», «Тайны истории», «Вот это да!». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Чего только стоит подкованная блоха от сибирского «Левши» Владимира Анискина. Отдельный стенд создан в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» и повествует о российских рекордах на Международной космической станции. 

Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: в полноразмерное сердце синего кита можно залезть, в челюстях мегалодона (огромная акула) – сфотографироваться, а средневековые маски позора – примерить. 

Для самых маленьких посетителей «Титикаки» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками конструктора «Lego», а дети постарше смогут попытаться поставить собственный рекорд. 

Министерство культуры Архангельской области

Культура

27 января

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

26 января

Путе­шес­твие сказ­ки: спек­такль «Вар­вара-кра­са, длин­ная коса» наби­ра­ет попул­яр­ность

26 января

В Севе­род­винске откро­ет­ся выставка Ника­са Сафронова

26 января

В музее народ­ных про­мыс­лов и реме­сел При­морья откры­та выставка к юби­лею области

25 января

Суб­си­дии областно­го бюд­жета – район­ным фес­тива­лям

24 января

Въез­дной туризм: итоги 2016 года

24 января

Сюр­приз в Татья­нин день от Помор­ской филар­мо­нии

24 января

Теат­ры в Кот­ласе и Севе­род­винске полу­чат феде­раль­ное финан­сиро­ва­ние

23 января

В регио­не откры­лось предс­та­витель­ство Союза кине­мат­ог­раф­ис­тов России

23 января

Живые «реки вре­мени» уви­дят в Гос­тиных дворах

20 января

23 января в Доб­ролю­бов­ке сос­то­ит­ся пре­зен­та­ция про­ек­та «Памя­ти Холо­кос­та»

19 января

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

19 января

В Доб­ролю­бов­ке пока­жут фильм о судь­бах детей узни­ков ГУЛАГа

18 января

Коло­коль­ный пере­звон над древ­ним Кар­гопо­лем

18 января

Архан­гель­ский Сне­го­вик приг­лаша­ет детей в путе­шес­твие

17 января

Поморье вошло в Топ-20 Дель­фий­ско­го рей­тинга субъек­тов Рос­сийс­кой Федерации

17 января

В Архан­гель­ске завер­шился хоре­ог­рафи­чес­кий фес­тиваль «Сия­ние Арктики»

16 января

Выставку «Лики Рос­сии» уви­дели около шес­тиде­сяти тысяч человек

13 января

У твор­чества нет гра­ниц: дока­зано Архан­гель­ской биб­ли­оте­кой для слепых

Похожие новости

27 января Культура

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

24 января Культура

Сюр­приз в Татья­нин день от Помор­ской филар­мо­нии

18 января Культура

Коло­коль­ный пере­звон над древ­ним Кар­гопо­лем

10 января Культура

Дни якутс­ко­го кино стар­ту­ют в Архан­гель­ске

30 декабря Культура

«Хрус­таль­ные зво­ны» вновь про­зву­чат в древ­нем Каргополе

26 декабря Культура

Андрей Кон­чал­ов­ский предс­та­вил архан­гело­гор­од­цам фильм «Рай»

20 декабря Культура

В самый корот­кий день года севе­рян приг­лаша­ют на «День корот­ком­ет­ражно­го кино»

12 декабря Культура

Фес­тиваль «Бере­гиня. Вмес­те в буду­щее!» завер­шился

10 декабря Культура

Сек­тор гра­фики выставки «Лики Рос­сии» откры­лся в Доб­ролю­бов­ке

9 декабря Культура

Игорь Орлов встре­тил­ся с чле­нами жюри фес­тива­ля «Бере­гиня»

9 декабря Культура

Архан­гельск при­нял «Лики России»

8 декабря Культура

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся закрытый показ фильма Андрея Кон­чал­ов­ско­го «Рай»

8 декабря Культура

Доб­ролю­бов­ка ста­нет одной из твор­ческ­их пло­ща­док выставки «Лики России»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия