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«Российское село»: в центре внимания – создание комфортных условий для жизни сельчан

14 июня 12:45 Агропром Торговля

Усиление позиций России на мировом продовольственном рынке, перспективные точки развития агропромышленного комплекса страны и повышение качества жизни на сельских территориях обсудили участники второго национального форума «Российское село».

Форум состоялся в Москве в рамках федерального партийного проекта «Единой России» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и аграрных организаций.

Министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова отметила:

«Форум стал важнейшей дискуссионной площадкой, на которой рассматривались вопросы развития АПК. Разговор шёл о насущных проблемах села: работе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, привлечении молодых специалистов в отрасль, необходимости дополнительной господдержки, в частности, на льготное кредитование».

В рамках дискуссий особое внимание уделили теме совершенствования закона о торговле в пользу тех, кто работает на земле и даёт качественный продукт.

По информации заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова, для повышения качества жизни на селе реализуется федеральная программа устойчивого развития сельских территорий.

В этом году на её мероприятия предусмотрено 15 млрд рублей. Только на строительство сельских дорог будет потрачено около 8,3 млрд рублей.

— Вся работа форума была направлена на консолидацию усилий власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, аграрного бизнеса и фермерского движения для решения общей задачи – сделать российское село современным, комфортным и перспективным местом для жизни и работы, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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