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Поморье будет сотрудничать с «Фондом апостола Андрея Первозванного»

23 июня 11:45

26 июня в Архангельске состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и международным общественным фондом содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».

Соглашение предполагает организационное и информационное взаимодействие, направленное на укрепление в общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству и детству как величайшим ценностям.

Подписи под документом поставят губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель попечительского совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина. В мероприятии также примут участие представители регионального правительства, духовенства, общественных органзаций

В рамках визита делегации фонда 26 июня в 14:00 в региональном правительстве состоится круглый стол «Государство, общество и традиционные религии – взаимодействие в сохранении семейных ценностей».

27 июня запланированы круглые столы по реализуемым «Фондом Андрея Первозванного» проектам в сфере здравоохранения, образования, молодёжной и информационной политики.

После подписания соглашения, которое состоится 26 июня в 12:00 в зале заседаний правительства Архангельской области, запланирован подход к прессе с участием Игоря Орлова и Натальи Якуниной. Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

"Фонд Андрея Первозванного" с 1992 года реализует проекты и программы, ориентированные на сохранение православной веры, укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей. 

За свою историю фонд осуществил немалое число программ и проектов, многие из которых стали яркими событиями в новейшей истории России и всего православного мира.

Среди них – принесение великих православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.

По инициативе Фонда в 2001 году был учреждён Центр национальной славы, деятельность которого направлена на укрепление национального самосознания российского общества.

Основой этой работы являются привлечение общественного внимания к значимым страницам истории России и именам наших великих соотечественников, образование и воспитание молодого поколения на основе многовекового культурного и духовного наследия, забота о существующих очагах национальной культуры.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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