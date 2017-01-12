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Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награждён Орденом Дружбы

12 января 13:20 Персоны

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден Орденом Дружбы.

Дмитрий Лохов служит в театре с 1968 года. Он – режиссёр-постановщик таких знаменитых спектаклей, как «Вертеп» (лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска»), «Машенька и медведь», «Хамлет, датский принц». 

В 2008 году Дмитрию Лохову была присуждена премия Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова за плодотворное творческое развитие традиций театра и создание Архангельского театра кукол как субъекта общероссийской и международной культурной деятельности.

— Наши талантливые земляки – это гордость Поморья. Благодаря Дмитрию Александровичу в Архангельском театре кукол созданы изумительные по искренности и театральному мастерству спектакли, которые получили высокую оценку профессионального сообщества и всегда были любимы юными зрителями и взрослыми поклонниками театра, – отметил заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов.

Министерство культуры Архангельской области

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