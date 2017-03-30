В ответе за Арктику

Вопросам повышения качества жизни населения арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития приполярных территорий и укреплению в этих целях международного сотрудничества было уделено максимальное внимание в ходе пленарного заседания «Человек в Арктике».

В ключевом мероприятии IV международного форума «Арктика – территория диалога» принял участие Президент России Владимир Путин.

Почётными гостями пленарного заседания стали президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и президент Финляндии Саули Ниинистё. Модератором дискуссии выступил известный тележурналист Джефф Катмор.



«Архангельск – это символично»

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин напомнил, что столица Русского Севера уже второй раз принимает форум «Арктика – территория диалога».

— И это символично. Архангельск исторически связан со знаковыми событиями и именами, открывшими миру дороги ледовых широт, – подчеркнул Президент. – В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным потенциалом.

Принципиально важно сохранить Арктику в качестве пространства конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия, отметил Владимир Путин.

Весомую роль в решении этой задачи играет международный арктический форум. Объединив авторитетных ученых, бизнесменов, политиков, он стал площадкой для серьёзного профессионального разговора о настоящем и будущем Арктики.

Экспертные оценки и инициативы имеют значение и для Арктического совета, который уже 20 лет служит примером эффективного, не подверженного внешней конъюнктуре международного сотрудничества.

Особая ответственность

— Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию, – подчеркнул Владимир Путин. – Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики. Это – создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства.

Вместе с тем, эти задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем, акцентировал внимание участников и гостей форума Владимир Путин. Защита полярной природы входит в число ключевых приоритетов международного сотрудничества в этом регионе, так же, как научная кооперация.

— Сотрудничество учёных, широкий обмен опытом и программами особенно важны, учитывая масштабы планов освоения этой территории, в том числе в рамках больших международных проектов. Одним из недавних позитивных примеров, конечно же, служит проект «Ямал СПГ», в реализации которого так или иначе участвуют семь государств, – сказал Президент России. – Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создает все условия для его эффективного развития.

«Поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект»

При этом, отметил Владимир Путин, обширная российская экономическая программа для Арктики рассчитана на многие годы вперёд. Она включает свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей.

— Прежде всего, мы поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для нашей страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создание так называемых опорных зон развития, которые мы понимаем не только как территории, а в первую очередь как перечень скоординированных, взаимодополняющих друг друга проектов, а также инструментов государственной поддержки, – подчеркнул Владимир Путин. – Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России.



Речь, в частности, идёт о формировании блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона, совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых месторождений.

Севморпуть: эффективно и надёжно

Особое внимание уделяется Северному морскому пути: изменение ледовой обстановки, появление новых современных судов делает его практически круглогодичной транспортной артерией, эффективной и надежной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики.

В ходе своего выступления Президент России отметил, что уже дал поручение правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и другие необходимые сервисы.

— Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути. Это позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией, – заявил Владимир Путин.

В заключение глава государства поблагодарил всех участников форума за конструктивное обсуждение вопросов Арктики, за неравнодушное отношение к её будущему.

— Особые слова благодарности моим коллегам – президенту Финляндии и президенту Исландии, которые нашли возможность в своем графике запланировать личное присутствие на сегодняшних мероприятиях. Столь широкое и авторитетное международное представительство – это добрый знак политической воли арктических и других государств мира. Мы должны сохранять Арктику как территорию мира, стабильности, взаимовыгодного сотрудничества, – подчеркнул Владимир Путин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области