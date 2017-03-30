Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В ответе за Арктику

На пле­нар­ном заседа­нии меж­дуна­род­ного фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» высту­пил Вла­ди­мир Путин.

30 марта 16:00 Арктика – территория диалога Арктика Международные связи Персоны
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»

Вопросам повышения качества жизни населения арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития приполярных территорий и укреплению в этих целях международного сотрудничества было уделено максимальное внимание в ходе пленарного заседания «Человек в Арктике».

В ключевом мероприятии IV международного форума «Арктика – территория диалога» принял участие Президент России Владимир Путин.

Почётными гостями пленарного заседания стали президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и президент Финляндии Саули Ниинистё. Модератором дискуссии выступил известный тележурналист Джефф Катмор.

«Архангельск – это символично»

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин напомнил, что столица Русского Севера уже второй раз принимает форум «Арктика – территория диалога».

— И это символично. Архангельск исторически связан со знаковыми событиями и именами, открывшими миру дороги ледовых широт, – подчеркнул Президент. – В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным потенциалом.

Принципиально важно сохранить Арктику в качестве пространства конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия, отметил Владимир Путин.

Весомую роль в решении этой задачи играет международный арктический форум. Объединив авторитетных ученых, бизнесменов, политиков, он стал площадкой для серьёзного профессионального разговора о настоящем и будущем Арктики.

Экспертные оценки и инициативы имеют значение и для Арктического совета, который уже 20 лет служит примером эффективного, не подверженного внешней конъюнктуре международного сотрудничества.

Особая ответственность

— Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию, – подчеркнул Владимир Путин. – Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики. Это – создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства.

Вместе с тем, эти задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем, акцентировал внимание участников и гостей форума Владимир Путин. Защита полярной природы входит в число ключевых приоритетов международного сотрудничества в этом регионе, так же, как научная кооперация.

— Сотрудничество учёных, широкий обмен опытом и программами особенно важны, учитывая масштабы планов освоения этой территории, в том числе в рамках больших международных проектов. Одним из недавних позитивных примеров, конечно же, служит проект «Ямал СПГ», в реализации которого так или иначе участвуют семь государств, – сказал Президент России. – Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создает все условия для его эффективного развития.

«Поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект»

При этом, отметил Владимир Путин, обширная российская экономическая программа для Арктики рассчитана на многие годы вперёд. Она включает свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей.

— Прежде всего, мы поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для нашей страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создание так называемых опорных зон развития, которые мы понимаем не только как территории, а в первую очередь как перечень скоординированных, взаимодополняющих друг друга проектов, а также инструментов государственной поддержки, – подчеркнул Владимир Путин. – Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России.

Речь, в частности, идёт о формировании блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона, совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых месторождений.

Севморпуть: эффективно и надёжно

Особое внимание уделяется Северному морскому пути: изменение ледовой обстановки, появление новых современных судов делает его практически круглогодичной транспортной артерией, эффективной и надежной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики.

В ходе своего выступления Президент России отметил, что уже дал поручение правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и другие необходимые сервисы.

— Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути. Это позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией, – заявил Владимир Путин.

В заключение глава государства поблагодарил всех участников форума за конструктивное обсуждение вопросов Арктики, за неравнодушное отношение к её будущему.

— Особые слова благодарности моим коллегам – президенту Финляндии и президенту Исландии, которые нашли возможность в своем графике запланировать личное присутствие на сегодняшних мероприятиях. Столь широкое и авторитетное международное представительство – это добрый знак политической воли арктических и других государств мира. Мы должны сохранять Арктику как территорию мира, стабильности, взаимовыгодного сотрудничества, – подчеркнул Владимир Путин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

30 марта

Игорь Орлов: «Пре­зид­ент опреде­лил вехи буду­щего раз­ви­тия Арктики»

30 марта

В ответе за Арктику

30 марта

Игорь Орлов: «Элект­ри­фи­ка­ция аркти­чес­ких райо­нов – важ­ный про­ект Архан­гель­ской области»

30 марта

Архан­гель­ская область и РЖД под­писа­ли сог­лаше­ние о реконст­рук­ции вок­зала в област­ном центре

30 марта

Алек­сандр Новак: «Ос­во­ение аркти­чес­кого шель­фа – задача № 1»

29 марта

Дмит­рий Рого­зин и Ван Ян обсуди­ли раз­ви­тие рос­сийско-кит­ай­ских отношений

29 марта

Транс­пор­тные про­ек­ты – клю­че­вой фак­тор раз­ви­тия аркти­чес­кого мак­роре­ги­она

29 марта

Аркти­ка: от гло­баль­ных про­ек­тов к раз­ви­тию чело­веч­ес­кого потен­ци­ала

29 марта

МАФ-2017: В Аркти­ку – через космос!

29 марта

Архан­гельск на два дня стал аркти­чес­кой сто­ли­цей мира

29 марта

Лесоп­ромыш­ленный ком­плекс Архан­гель­ской области – тер­рито­рия роста

28 марта

Хар­бин и Архан­гельск ста­нов­ят­ся ближе

28 марта

Зада­ние для участ­ни­ков фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» – сфор­миро­вать модель аркти­чес­кой опор­ной зоны

28 марта

Се­мен Вуй­менк­ов: «Проект «Север­ная широ­та» – пер­вый резуль­тат сочин­ских пере­гово­ров»

28 марта

У Архан­гель­ской области появит­ся своя «Земля»

27 марта

Минаг­роп­ром­торг Поморья наг­ради­ли за успе­шное про­веде­ние сель­хоз­пере­писи

27 марта

46,7 млн руб­лей сэко­номи­ли бла­го­да­ря сис­теме «Пла­тон» гру­зо­пе­ре­воз­чики Поморья

24 марта

Ири­на Кова­лёва: «Земель­ные ресур­сы дол­жны эффек­тив­нее рабо­тать на благо северян»

24 марта

Лев Левит: «Нуж­но нау­читься мини­мизи­ровать риски от нашей дея­тель­нос­ти в Арктике»

Похожие новости

30 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Пре­зид­ент опреде­лил вехи буду­щего раз­ви­тия Арктики»

30 марта Экономика

В ответе за Арктику

30 марта Общество

В Архан­гель­ске про­шёл шах­матный фес­тиваль «Помор­ская ладья».

30 марта Культура

Олег Сафо­нов: «Для нашей стра­ны аркти­чес­кий туризм имеет осо­бое значение»

30 марта Общество

Миро­вые экспе­рты: в сфере эко­ло­гии Рос­сия заяв­ля­ет о себе как о стра­не-лиде­ре

30 марта Общество

«Искра» – победи­тель тур­нира по хок­кею на вален­ках в рам­ках Зим­них Аркти­чес­ких игр

30 марта Общество

Архан­гель­ская область и Хаба­ров­ский край будут раз­вивать двус­тор­он­ние связи

30 марта Губернатор

Гла­ва Поморья: «Мы соз­дали дис­кусси­он­ную пло­щад­ку, где выраба­тыва­ют­ся реше­ния по Арктике»

30 марта Общество

Бер­ге Брен­де: «Уже сло­жив­ши­еся отноше­ния дадут старт новым сов­местным проектам»

30 марта Образование

Министр образо­ва­ния и науки РФ откры­ла в САФУ читаль­ный зал редких книг

30 марта Общество

Текс­то­вая транс­­ля­ция меро­­прия­тий IV фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

30 марта Экономика

Игорь Орлов: «Элект­ри­фи­ка­ция аркти­чес­ких райо­нов – важ­ный про­ект Архан­гель­ской области»

30 марта Здоровье

Веро­ника Сквор­цова: «Меди­ки Поморья активно внед­ря­ют пере­довые тех­ноло­гии»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия