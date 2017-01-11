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Архангельские волонтёры помогли доставить новогодние подарки в дома престарелых

11 января 12:30 Общество Доступная среда

1 300 пожилых людей, проживающих в 27 государственных учреждениях социального обслуживания получили новогодние подарки от московского благотворительного фонда «Старость в радость»Помогли собрать и раздать подарки волонтёры областного молодёжного центра.

С фондом «Старость в радость» уже в течение нескольких лет сотрудничают дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов Архангельска, Мезенского, Каргопольского и Няндомского районов. В 2016 году с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области заключило с фондом соглашение о сотрудничестве.

Фонд занимается вопросами социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, инвалидов и тех граждан, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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