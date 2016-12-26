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Игорь Орлов встретился с руководителями регионального отделения «Народного фронта»

26 декабря 10:30 Общество

Перечень общественных предложений передали губернатору Архангельской области Игорю Орлову руководители регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Подобные встречи уже стали традиционными, а конструктивный диалог между правительством региона и общественниками позволяет оперативно решать самые серьёзные задачи.

– Мы уже не первый год ведем совместную работу в части реализации общественных предложений, – рассказал сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Алексей Кукушкин. – Вместе решаем вопросы, которые сегодня беспокоят наших земляков, и проблемы, которые видит лидер нашего движения Владимир Путин.

Стоит отметить, что из обширного пакета предложений, сформированных общественниками в прошлом году, практически все были реализованы. Это один из лучших показателей по регионам России.

Я с уважением и пониманием отношусь к деятельности «Народного фронта», к предлагаемым вами инициативам, – сказал Игорь Орлов. – Самое главное, что в этих предложениях нет упрощения ситуации, нет декларирования. Именно поэтому наша совместная работа и приводит к позитивным результатам.

Как подчеркнул глава Поморья, все представленные предложения будут тщательно проработаны и включены в планы деятельности правительства региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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