На сессии регионального парламента депутаты приняли в первом чтении проект областного закона о введении налога на имущество организаций в зависимости от его кадастровой стоимости.

По словам бизнес-уполномоченного Ивана Кулявцева, в принятии законопроекта необходимо учесть мнение предпринимательского сообщества региона.

«Важно поэтапно переходить к изменениям и сдерживать налоговую нагрузку на бизнес. На открытой площадке института уполномоченного была организована рабочая встреча представителей бизнеса и власти по вопросу внесения изменений в областной закон. С целью доработки законопроекта будет создана рабочая группа. Уверен, что ко второму чтению законопроект будет доработан с учетом мнения бизнеса».

Напомним, 26 мая 2017 года губернатором Архангельской области Игорем Орловым в областное Собрание депутатов был внесён проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций».

Проект разработан с целью установления особенностей определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на имущество организаций в отношении административно-деловых и торговых центров, офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания в зависимости от кадастровой стоимости имущества с 1 января 2018 года.

Выступая на сессии, министр финансов Архангельской области Елена Усачёва отметила, что такое право было дано регионам с 2014 года. В большинстве субъектов Российской Федерации изменения уже действуют.

— В Архангельской области мы сдерживали ситуацию и не вводили аналогичные изменения в интересах бизнеса. В 2016 году по поручению Президента регионам рекомендовано формировать доходы консолидированных бюджетов с учётом налогов на имущество, исчисляемых на основе кадастровой стоимости и расширения налоговой базы за счёт максимального вовлечения в налоговый оборот недвижимости. Именно в рамках исполнения поручения Президента и вводятся изменения в областной закон, – обосновала необходимость изменений Елена Усачёва.

По предварительным расчётам, принятие законопроекта позволит дополнительно получить в областной бюджет доходы в виде налога на имущество порядка 81 миллиона рублей.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей