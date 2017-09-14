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На старт «Кросса Нации» в Архангельске выйдут 65 «особых» спортсменов

14 сентября 9:30 Спорт Архангельск
Для «особых» спортсменов подготовлена дистанция в 500 метров
Для «особых» спортсменов подготовлена дистанция в 500 метров

Впервые забег участников с ограниченными возможностями на «Кроссе наций»  состоялся в 2007 году. В прошлом году традиция проводить забеги среди «особых» спортсменов возобновилась – на старт вышли двадцать пять человек с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В этом году заявки на участие в старте подали уже 65 параспортсменов. В забеге примут участие люди с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Для них подготовлена дистанция в 500 метров. На старт они выйдут сразу после второго массового забега.

Напомним, «Кросс наций» состоится 16 сентября. Торжественное открытие запланировано на 11:30 на пересечении улицы Карла Либкнехта и набережной Северной Двины. Первый старт будет дан в 12:00.

Участникам на выбор предложены дистанции 1 000, 4 000 и 8 000 метров в зависимости от возраста. Принять участие в стартах смогут все желающие. Награждение победителей и призёров будет проходить после каждого забега.

Подать заявки на участие в «Кроссе Нации» в Архангельске можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 на 1 этаже центра развития спорта «Норд Арена» (пр. Советских Космонавтов, д. 179). Зарегистрироваться также можно 16 сентября с 10:00 до 11:00 на месте старта.

Участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования. Также необходимо предоставить справку о допуске врача, а в случае её отсутствия – расписаться в карточке участника, которая является договором страхования, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. После заполнения карточки каждому участнику выдается нагрудный номер.

Агентство по спорту Архангельской области

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