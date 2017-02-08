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Технический делегат федерации лыжных гонок России высоко оценил уровень соревнований в «Малиновке»

8 февраля 16:50 Спорт
Организаторы соревнований провели пресс-конференцию для журналистов
Организаторы соревнований провели пресс-конференцию для журналистов

На первенстве России по лыжным гонкам прошла пресс-конференция, которая была посвящена стартовым гонкам и организации соревнований.

В первый день первенства России среди спортсменов 15-16 лет на старт двух гонок свободным стилем вышло порядка четырёхсот спортсменов из 52 регионов страны.

Как отметил руководитель агентства по спорту Поморья Александр Кузнецов, Архангельская область имеет огромный опыт проведения крупных лыжных соревнований. В 2015 году в Устьянском районе прошло молодёжное первенство и чемпионат России, на который приехали олимпийские чемпионы и ведущие спортсмены национальной сборной страны.

Спортсмены по достоинству оценили уровень организации соревнований, уникальную природу Русского Севера, а также интересный рельеф спортивных трасс и перепады высот. В 2017 году Архангельской области вновь доверили проведение самых крупных лыжных состязаний. 

— В 2017 году в «Малиновке» пройдут чемпионат Северо-Западного федерального округа, первенство России среди юношей и девушек и впервые – финал VIII зимней спартакиады учащихся России. Это большая ответственность, поэтому мы провели самую тщательную подготовку к таким крупным стартам, –рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В первый день соревнований было разыграно два комплекта медалей. У девушек победила Екатерина Мегедь из Новосибирской области, у мужчин – представитель Пермского края Павел Соловьев. Северяне также не затерялись среди четырёхсот участников гонок, войдя в двадцатку сильнейших спортсменов первенства. 

— Для юных спортсменов это первые крупные старты в их карьере, – отметил вице-президент федерации лыжных гонок Архангельской области Андрей Кузнецов. – По результатам этих соревнований будет отобрана юношеская сборная России для централизованной подготовки к международным стартам.

Технический делегат федерации лыжных гонок России Владимир Летавин высоко оценил уровень организации лыжных соревнований в Устьянском районе.

— В «Малиновке» очень хороший лыжный стадион, стартовая поляна, отлично подготовлена трасса, качество проведения соревнований нас радует, –подтвердил технический делегат федерации лыжных гонок России Владимир Летавин.

9 февраля на старт первенства России выйдут спринтеры, 11 февраля запланированы классические гонки. Завершат программу соревнований эстафеты, которые состоятся 12 февраля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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