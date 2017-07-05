Архангельская область представила опыт социального сопровождения семей на всероссийском уровне

Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития эффективных практик сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, состоялся в Твери. В семинаре приняли участие около 100 представителей из 30 субъектов Российской Федерации.

Участники познакомились с работой системы поддержки семей на примере реабилитационного центра для несовершеннолетних в Старице, областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Твери.

Эти учреждения успешно ведут работу по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, замещающих семей, а также своих выпускников. Кроме того, в Правительстве Тверской области состоялось пленарное заседание, на котором был рассмотрен опыт регионов по внедрению социального сопровождения семей.

Представители министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области рассказали коллегам о созданной региональной нормативно-правовой базе по социальному сопровождению семей с детьми, деятельности регионального ресурсного центра, действующего на базе Вельского центра социальной помощи семье и детям «Скворушка».

Кроме того, в рамках соглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Архангельской области реализуется комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Объем грантовых средств Фонда на 2016 – 2017 годы составляет около 9,5 миллионов рублей.

Цель комплекса мер – повышение качества социальной помощи семьям с детьми, уровня ее доступности и результативности; профилактика социального сиротства на территории Архангельской области. В настоящее время 2 625 семей с детьми находятся на социальном сопровождении в государственных организациях социального обслуживания и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственный исполнитель комплекса мер – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, соисполнитель – министерство образования и науки Архангельской области.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области