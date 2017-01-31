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В Архангельске познакомились с практикой реализации реформы корпоративного законодательства

31 января 18:00 Законотворчество

Министерство имущественных отношений Архангельской области совместно с акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» провело семинар «Практика реализации реформы корпоративного законодательства в России».

Участники разобрали ключевые изменения законодательства в части корпоративных отношений. С докладами на семинаре выступили представители регионального минимущества и ведущие консультанты-практики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа семинара была предназначена для специалистов органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления, работающих в сфере корпоративного права, корпоративных секретарей (секретарей советов директоров) и юристов, а также генеральных директоров акционерных обществ. В семинаре приняли участие более 120 человек.

Проведение подобных мероприятий позволяет оперативно информировать представителей акционерных обществ об изменениях законодательства и нормативных документов, что, в свою очередь, повышает профессиональный уровень специалистов и помогает предотвратить правонарушения в этой сфере.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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