Около 300 лифтов будет отремонтировано в регионе в 2017 году

Около 300 единиц лифтового оборудования планируется заменить либо отремонтировать в 2017 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков, комментируя итоги всероссийского селекторного совещания, которое провёл заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Как было отмечено в ходе совещания, вопрос модернизация лифтового хозяйства многоквартирных домов актуален для многих регионов России.

Единственный инструмент решения этой проблемы – региональные программы капитального ремонта. Конечно, стоимость работ по замене либо ремонту лифтов достаточно высока, однако на сегодняшний момент уже разработаны, а в ряде регионов и апробированы кредитные механизмы, напомнил Андрей Чибис.

— Предприятия-производители лифтового оборудования готовы предоставлять торговые кредиты либо рассрочку платежа региональным операторам капитального ремонта. Подобный опыт есть, использование таких механизмов даёт серьезный эффект, – отметил Андрей Чибис.

В Архангельской области уже завершается формирование перечня многоквартирных домов, в которых планируется замена лифтового оборудования в 2017 году.

Как отметил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области Александр Бараев, большинство домов, в которых будут заменены лифты, расположены в Архангельске и Северодвинске. Также в программу вошли дома, расположенные в Коряжме, Новодвинске, Мирном.

— Параллельно идёт процедура предварительного отбора проектных и строительных организаций, которые могут быть допущены к участию в конкурсах на замену лифтового оборудования в жилых домах, – пояснил Александр Бараев. – Аукционы мы планируем объявить в марте, а уже в мае будем заключать договоры.

Стоит отметить, что ориентировочная стоимость работ по замене одного лифта грузоподъемностью до 400 килограмм составляет примерно 1,9 миллиона рублей.

— Для финансирования работ фондом будет использоваться механизм рассрочки платежей на срок до 36 месяцев, – подчеркнул Александр Бараев. – Такой подход позволяет значительно увеличить объём работ по модернизации лифтового хозяйства в жилых домах нашей области. Предполагается, что такую схему мы будем использовать и в дальнейшем.

Как напомнил Андрей Шестаков, в целом по области общее количество лифтового оборудования, которое эксплуатируется более 25 лет, превышает 1000 единиц.

— Выполняя поручение губернатора Архангельской области, мы серьезно увеличили темпы работ, – отметил Андрей Шестаков. – Замена 300 лифтов в 2017 году – это только первый шаг в решение этой серьезной задачи.

Стоит напомнить, что в этом году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта будет отремонтировано 496 домов по 737 видам работ (без учета замены лифтов). Их стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области