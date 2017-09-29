В Поморье стартовал проект «Уроки здоровья»

По инициативе регионального минздрава Архангельский центр медицинской профилактики начинает реализацию нового проекта «Уроки здоровья».

Уроки будут проводить онлайн в рамках «Цифрового образовательного кольца» для всех старшеклассников региона. Проект направлен на воспитание здорового образа жизни и повышение уровня знаний о сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваниях.

Первый единый урок здоровья «Медлить нельзя!» состоялся 27 сентября и был посвящён Всемирному дню сердца (отмечается 29 сентября). Трансляция велась в 22 школах 15 муниципальных образований области. В их числе – Архангельск, Северодвинск, Коряжма, Котлас, Мирный, Пинега, Коноша, Онега, Яренск, Красноборск, Няндома.

Занятие провел преподаватель Архангельского медицинского колледжа Андрей Любов. Ученики старших классов узнали о симптомах инфаркта, инсульта, гипертонического криза, острой сердечной недостаточности.

В настоящее время разрабатывается план проведения «Уроков здоровья» на 2017/2018 учебный год. Они будут проходить раз в месяц. Среди тем – «Повышение стрессоустойчивости», «Электронные сигареты – мифы и реальность», «Здоровое питание или сладкий бум».

Дополнительная информация и видеозаписи уроков размещены на сайте Архангельского центра медицинской профилактики и группе центра в социальной сети «Вконтакте». Видео также будут размещены на сайте Архангельского областного института открытого образования.

Видеозаписи можно использовать в качестве методического материала.

По вопросам проведения «Уроков здоровья» можно обращаться в отдел межведомственных связей и комплексных программ профилактики ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» по телефонам: (8182) 21-30-36, 27-63-50.

Также в рамках проекта «Уроки здоровья» с 27 сентября по 27 октября 2017 года будет проходить областной конкурс видеороликов «Медлить нельзя!». Конкурсные работы – небольшие видео занятий с родными и близкими старшеклассников на тему «Признаки жизнеугрожающих состояний».

Положение о проведении конкурса размещено здесь.

По информации Архангельского центра медицинской профилактики