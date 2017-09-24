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В Северодвинске открыли первую технозону Детского Арктического технопарка

24 сентября 16:30 Молодежь Северодвинск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В открытии приняли участие губернатор Игорь Орлов, глава Северодинска Игорь Скубенко, министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков, заместитель министра образования и науки региона Юрий Гнедышев, заместитель генерального директора ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов и директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

Технозона размещена на базе Центра юношеского научно-технического творчества и объединяет новые лаборатории робототехники, 3D-моделирования, прототипирования, промышленного дизайна, биотехнологий, а также IT- пространство.

Обучение ведётся по инновационным программам с использованием высокотехнологичного оборудования. Проект был реализован на средства областного и местного бюджетов и грантов.

В лаборатории робототехники дети от шести лет и старше учатся азам программирования и сами создают умные машины: от небольших роботов из деталей «Лего» до моделей для управления экосистемами.

Как рассказала директор ЦЮНТТ Елена Колебакина, сейчас в учреждении стартует проект «Робототехника для всех» для обучения детей разного возраста в соответствии с их возможностями и интересами.

Гостям показали процесс создания модели Солнечной системы с помощью 3D-ручки в лаборатории промышленного дизайна и трёхмерного сканирования объекта и дальнейшей печати на 3D-принтере. Игорю Орлову и Игорю Скубенко подарили символ ЦЮНТТ, белого медведя, изготовленного в лаборатории 3D-моделирования по такой технологии.

Ежегодно в ЦЮНТТ занимаются более полутора тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, реализуется более 26 дополнительных программ технической направленности, в том числе судо- и авиамоделирование, трассовый автомоделизм, радиоэлектроника, техническое конструирование, студия анимации.

По словам Елены Колебакиной, в перспективе эти направления также получат развитие с учётом новых технологий.

Здесь реализуется масштабная программа инженерной профориентации, которая охватывает более 600 учащихся 7—11 классов. Центр активно сотрудничает с ПО «Севмаш» и другими предприятиями, а также филиалом САФУ в Северодвинске.

Кстати, воспитанник ЦЮНТТ, тринадцатилетний Марк Неумоин представил губернатору разработанный им проект «Эко-ёжик» для сбора и утилизации использованных электрических батарей, а также счётчик отжиманий, который может использоваться для подготовки спортсменов. Марк — неоднократный победитель и призёр всероссийских соревнований и конкурсов и участник молодёжной программы «Шустрик» в рамках Startup Village Junior фонда «Сколково».

Проект создания Детского Арктического технопарка разработан региональным министерством образования и науки в рамках реализации Послания губернатора Архангельской области и взят на сопровождение КРАО. Отметим, что проект был доработан на молодёжном образовательном форуме «Команда 29».

Детский Арктический технопарк — это сетевая модель, которая предполагает создание отдельных площадок на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования городов и районов Архангельской области.

— Уверен, что открытие первой технозоны Детского Арктического технопарка станет импульсом для развития научно-технического творчества в регионе. Следующим шагом станет создание подобных площадок со своей спецификой в Котласе, Архангельске, Новодвинске, то есть там, где в первую очередь есть потребность в инженерно-технических кадрах, – заявил Игорь Орлов.

Как отметил глава МО «Северодвинск» Игорь Скубенко, проект станет отправной точкой для молодых ребят, которые в будущем могут сменить на производстве своих родителей.

— Открывая эту технозону, мы уверенно смотрим вперед. В рамках бюджетных проектировок на среднесрочную перспективу мы закладываем средства, чтобы этот проект развивался и пришёл в школы и детские сады, – подчеркнул Игорь Скубенко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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