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К арктическому форуму 2019 года в Архангельске построят экспоцентр

6 марта 14:00 Арктика – территория диалога Строительство Арктика Архангельск

Правительство Архангельской области выделило земельный участок под строительство в столице Поморья крупного выставочного комплекса.  

Напомним, начиная с 2017 года масштабное международное событие – форум «Арктика – территория диалога» – будет проводиться в Архангельской области на постоянной основе раз в два года.

В ноябре прошлого года региональная комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции включила проект строительства выставочного центра в Архангельске в число приоритетных.

Министерство имущественных отношений Архангельской области предоставило в аренду на 10 лет безторговый земельный участок по улице Дачной, напротив колледжа телекоммуникаций. Площадь участка – около 28 тысяч квадратных метров.

По планам инвестора, компании «Норд-Экспо», общая площадь выставочных площадей комплекса составит 2 437 кв. метров. Стоимость проекта оценивается в 342 млн рублей.

На выделенном земельном участке начались геологические изыскания, по результатам которых будет сделан проект. А с получением разрешения от администрации областного центра начнется строительство. Запуск комплекса в эксплуатацию  предполагается в 2018 году.

— Спектр использования нового экспоцетра огромен: выставки, форумы, конференции, семинары, спортивные состязания. И, конечно, мы рассчитываем в будущем задействовать этот комплекс как одну из площадок для мероприятий международного арктического форума, – подчеркнул  Игорь Орлов.

По словам исполнительного директора компании «Норд-Экспо» Романа Мышева, планируется построить два корпуса, один из которых, на полторы тысячи квадратных метров, будет универсальным и может эксплуатироваться как выставочный, конгрессный и спортивный:

«Мы уже взаимодействуем с Росконгрессом и получили пожелания и рекомендации на будущее, которые разработчики должны заложить в наш проект, с тем чтобы к 2019 году встретить всех участников и гостей следующего арктического форума на должном уровне».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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