Третий в Поморье: частный детский сад открылся в Архангельске

Лицензию на осуществление образовательной деятельности руководителю частного детсада «Радость» Ирине Оберюхтиной вручил глава областного министерства образования и науки Игорь Скубенко.

Детский сад «вырос» из группы дневного пребывания малышей. Проработав пять лет в таком «облегчённом режиме», его создатели приняли решение о получении нового статуса. Спектр услуг для 22 воспитанников «Радости» расширился, а сам детсад стал третьим по счёту частным проектом, реализованным на территории Поморья.

Лицензию на осуществление образовательной деятельности Ирине Оберюхтиной вручил министр образования и науки Игорь Скубенко– Хотелось бы, чтобы наши дети получали качественное образование. Это невозможно без организации детского сада, в рамках которого можно реализовать соответствующие программы. Поэтому мы решили получить лицензию на право ведения образовательной деятельности, – рассказала директор детсада «Радость» Ирина Оберюхтина.

Практику создания частных детских садов поддерживает и правительство Архангельской области. Дело в том, что подобные проекты ориентированы на работу с малышами, которым не исполнилось три года. Устройство таких детей в сады – одна из приоритетных задач в сфере регионального дошкольного образования.

В прошлом году министерство образования и науки Архангельской области стало инициатором создания специальной дискуссионной площадки для предпринимателей, которые планируют работать в сфере дошкольного образования.

— Мы оказываем бизнесу всю необходимую консультационную помощь, чтобы максимально содействовать в работе по организации частных детских садов. На эти встречи приглашаются представители самых различных ведомств, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В случае создания детских садов предприниматели вправе рассчитывать на субсидирование части своих затрат, а родители – на компенсацию части платы за посещение ребёнком дошкольной организации.

Правительство Поморья продолжает работу и по развитию сети муниципальных детских садов. Только в 2016 году в Архангельской области было открыто семь дошкольных организаций, создано 1600 новых мест для юных северян.

Министерство образования и науки Архангельской области