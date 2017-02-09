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Третий в Поморье: частный детский сад открылся в Архангельске

9 февраля 12:40 Общество
Практику создания частных детских садов поддерживает правительство Архангельской области
Практику создания частных детских садов поддерживает правительство Архангельской области

Лицензию на осуществление образовательной деятельности руководителю частного детсада «Радость» Ирине Оберюхтиной вручил глава областного министерства образования и науки Игорь Скубенко.

Детский сад «вырос» из группы дневного пребывания малышей. Проработав пять лет в таком «облегчённом режиме», его создатели приняли решение о получении нового статуса. Спектр услуг для 22 воспитанников «Радости» расширился, а сам детсад стал третьим по счёту частным проектом, реализованным на территории Поморья.

Лицензию на осуществление образовательной деятельности Ирине Оберюхтиной вручил министр образования и науки Игорь Скубенко– Хотелось бы, чтобы наши дети получали качественное образование. Это невозможно без организации детского сада, в рамках которого можно реализовать соответствующие программы. Поэтому мы решили получить лицензию на право ведения образовательной деятельности, – рассказала директор детсада «Радость» Ирина Оберюхтина.

Практику создания частных детских садов поддерживает и правительство Архангельской области. Дело в том, что подобные проекты ориентированы на работу с малышами, которым не исполнилось три года. Устройство таких детей в сады – одна из приоритетных задач в сфере регионального дошкольного образования.

В прошлом году министерство образования и науки Архангельской области стало инициатором создания специальной дискуссионной площадки для предпринимателей, которые планируют работать в сфере дошкольного образования.

— Мы оказываем бизнесу всю необходимую консультационную помощь, чтобы максимально содействовать в работе по организации частных детских садов. На эти встречи приглашаются представители самых различных ведомств, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В случае создания детских садов предприниматели вправе рассчитывать на субсидирование части своих затрат, а родители – на компенсацию части платы за посещение ребёнком дошкольной организации.

Правительство Поморья продолжает работу и по развитию сети муниципальных детских садов. Только в 2016 году в Архангельской области было открыто семь дошкольных организаций, создано 1600 новых мест для юных северян.

Министерство образования и науки Архангельской области

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